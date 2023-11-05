شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على 7 نصائح للقيادة أثناء الشبورة لتفادي الحوادث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع دخول فصل الشتاء تزداد احتمالية وجود شبورة كثيفة على الطرق المختلفة، لذا يقدم لكم ”الخليج 365” مجموعة من النصائح الهامة للقيادة أثناء الشبورة المائية والأمطار، موضحًا أنه فى حالة الالتزام للحفاظ على حياة المواطنين من الخطر والحد من نزيف الأسفلت وهى كالآتى :

أولا : عند بدء القيادة يجب استخدام مساحات المطر لإزالة تجمع المياه على زجاج السيارة الأمامى والخلفى، مع مراعاة وجود تهوية جيدة داخل السيارة حتى لا تتكون شبورة مائية داخل السيارة.

ثانيا : من الضرورى ترك مسافة بين السيارات ومراعاة السير بسرعة تتناسب مع مسافة الرؤية التى تمكن من التوقف الآمن، وعدم استخدام التليفون المحمول أثناء القيادة.

ثالثا : من الضرورى عند وجود أعطال أو حوادث يُرجى الاتصال بأرقام الإغاثة المرورية 01221110000.

رابعا : يجب استعمال نور الشبورة المتواجد بكل سيارة لما لها من أهمية فى تحديد المسافات بين المركبات ليلا أو نهارا.

خامسا : يجب تفادى الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على جهاز الفرامل للسيارة حتى لا تنزلق السيارة فى أى اتجاه، بالإضافة إلى استخدام الإشارات الدالة على الانحراف فى الوقت المناسب، لتأمين مسارك ومسار الآخرين.

سادسا : يجب مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التى أمامك، حتى تتمكن من الوقوف بأمان، وترك مسافة الأمان الواجبة بين سيارتك وسيارات الآخرين، بحيث لا تقل عن 4 أمتار لكل 10 كم فى السرعة من 40 - 50 مترا، وبسرعة 100 كم.

سابعا : يجب تجنب السير عكس الاتجاه، أو توجه السيارات للدورانات غير الشرعية، منعا للاصطدام وقوع الحوادث.