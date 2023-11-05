شكرا لقرائتكم خبر عن 229 ألف مستفيد من «وصول».. و13 مليون رحلة في 2023 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف صندوق تنمية الموارد البشرية، أن عدد المستفيدين من منتج دعم النقل (وصول) تجاوز 229 ألف موظفة سعودية في القطاع الخاص وكذلك العاملين الذكور من الأشخاص ذوي الإعاقة، منذ إطلاق المنتج في شهر نوفمبر 2017م وحتى الربع الثالث من العام الجاري، من بينهم نحو 45 ألف مستفيد ومستفيدة خلال هذا العام (2023).

وأشار الصندوق إلى أن عدد الرحلات المدعومة ضمن منتج "وصول" منذ بداية شهر يناير حتى نهاية شهر سبتمبر من عام 2023م وصلت إلى 13 مليون رحلة.

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تخفيف عبء تكاليف نقل الموظفات

لفت إلى أن منتج "وصول" يهدف إلى إيجاد حلول تخفف من عبء تكاليف نقل الموظفات في القطاع الخاص وعن ذوي الإعاقة من الذكور؛ لتمكينهم من العمل وزيادة استقرارهم وظيفياً ورفع نسب مشاركتهم في ميدان العمل، من خلال تأمين وسيلة نقل من وإلى مقر العمل بالتعاون مع شركات توجيه مركبات الأجرة المسجلة في التطبيقات الذكية المرخصة.

وكمبادرة استثنائية تم في شهر مايو الماضي إدراج وإضافة فئة ذوي الإعاقة (الذكور) للاستفادة من المنتج؛ بقصد تمكينهم من العمل في القطاع الخاص وفقاً للشروط المحددة، وبما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

تغطية 80% من تكلفة النقل

ويسهم منتج "وصول" بتغطية 80 % من تكلفة النقل لكل رحلة بين العمل والمنزل بحد أقصى 1100 ريال شهرياً للمستفيدة براتب أقل من أو يساوي 6000 ريال، و800 ريال بحد أقصى شهرياً للمستفيدة براتب ما بين 6001 إلى 8000 ريال، حيث تصل مدة دعم البرنامج إلى 24 شهراً من تاريخ أول رحلة.

ويغطي المنتج الذي يأتي بالتعاون والشراكة بين الصندوق وشركات توجيه المركبات المسجلة في التطبيقات الذكية المرخصة جميع مناطق المملكة الرئيسية.