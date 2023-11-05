شكرا لقرائتكم خبر عن حسام هيبة يستعرض استراتيجية الدولة لصناعة السيارات مع كبرى الشركات اليابانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على هامش الزيارة الترويجية لحسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لليابان، قام المكتب التجارى المصرى باليابان بالتنسيق مع مكتب اليونيدو فى طوكيو ومركز اليابان للتعاون مع الشرق الأوسط JCCME واتحاد مصنعى مكونات السيارات فى اليابان JAPIA بتنظيم مائده مستديرة لرئيس الهيبة شارك فيها كبرى الشركات اليابانية العاملة فى مجال صناعة مكونات السيارات والصناعات المغذية لها.

وتم خلال اللقاء استعراض استراتيجية الدولة لصناعة السيارات كأحد القطاعات الرئيسية المستهدفة وفقا لروئيه مصر 2030، والأهمية التى توليها الدولة لهذه الصناعة حيث تم التطرق لإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات برئاسة رئيس مجلس الوزراء ويهدف إلى تطوير وتنمية قطاع صناعه السيارات فى مصر وإقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنمية الصناعة ووضع الإطار التشريعى والحلول المناسبة لأى معوقات قد تواجه الصناعه بالإضافة إلى إنشاء صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة والذى يهدف لتنمية الموارد اللازمة لتمويل وتنمية وتطوير صناعة وسائل النقل المستدام وعلى الأخص إنشاء مراكز تكنولوجية والأبحاث اللازمة لتطوير هذه الصناعة لتصبح مصر مركزا لصناعة مكونات السيارات فى افريقيا والشرق الأوسط.

كما تم استعراض أهم الحوافز التى تمنحها الدولة للشركات المستثمرة فى هذا القطاع الهام والتاكيد على اهتمام الحكومة المصرية لدعم الاستثمار الأجنبى المباشر فى هذا المجال.

من ناحية آخرى أعربت الشركات اليابانية المشاركة فى اللقاء عن بالغ اهتمامها بالتواجد فى مصر كأحد أهم الأسواق الرائدة فى أفريقيا والشرق الأوسط والذى يمكن من خلاله النفاذ إلى الأسواق الأوروبية والعربية والأفريقية.

كما أعربت الشركات المشاركة عن اهتمامها بما تقدمه الحكومة من حوافز للصناعات الاستراتيجة وخاصة الرخصة الذهبية كموافقة واحدة للتيسير على المستثمرين وغيرها من الإجراءات التى من شانها تحسين بيئة ومناخ الاستثمار فى مصر.

أكد أيضا حسام هيبة على أن الحكومة تمنح حوافز إضافية للشركات كلما زادت نسبة المكون المحلى فى الصناعة وهو وما يتوافق أيضا استراتيجية الدولة لتوطين الصناعات والاستثمار من أجل التصدير.