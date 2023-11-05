الاقتصاد

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 5-11-2023

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الشارقة - اميمة ياسر -   

نشر موقع "جريدة المال" سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد، الموافق 5-11-2023، بحسب شاشات التداول والمواقع الرسمية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي.

شهد سعر الدولار اليوم في بنك مصر، مقابل الجنيه المصري، 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه المصري، 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

بلغ سعر الدولار في بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

و سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، أمام الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

طرح سعر الدولار في بنك بلوم، مقابل الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

وصل سعر الدولار في البنك المصري الخليجي، أمام الجنيه المصري إلى 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

قدر سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد، مقابل الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

أما سعر الدولار في بنك الكويت الوطني، أمام الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

حقق سعر الدولار في الاستثمار العربي، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

عرض سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي، أمام الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

شهد سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك سايب، أمام الجنيه المصري سجل 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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