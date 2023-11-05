شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية تكشف عن إجراء جديد للسيطرة على الأسعار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعتزم حكومة كوريا الجنوبية تشكيل مجموعة عمل خاصة للتركيز على السيطرة على أسعار السلع الأساسية مثل اللبن والقهوة.

ويأتي هذا على خلفية الارتفاع الأخير في أسعار السلع الغذائية.

مراقبة أسعار كل سلعة

وأكدت وزارة الزراعة والأغذية والشؤون الريفية، إن المسؤولين سيكلفون بمراقبة أسعار كل سلعة من السلع الغذائية السبع الأساسية.

وقال مسؤول من وزارة الزراعة: سوف نُشكل مجموعة العمل بعد مناقشة ومشاورة داخلية مع الوزرات والأجهزة المعنية الأخرى.

وأضاف: لن تكون مجموعة العمل كيانا طويل المدى، ولكن بصفة مؤقتة حتى استقرار الأسعار.

أسعار السلع في كوريا الجنوبية

وكانت بيانات مكتب الإحصاء الكوري الجنوبية، قد أشارت إلى أن مؤشر أسعار الأيس كريم بلغ 15.5 % في أكتوبر الماضي مقارنة بالعام السابق.

في حين ارتفعت أسعار اللبن والخبز بنسبة 14.3%، و5.5% على التوالي.

وقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين، وهو معيار رئيسي للتضخم، بنسبة 3.8% الشهر الماضي مقارنة بالعام الماضي.