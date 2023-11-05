شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح «الوطنية للتأمين» تقفز 203% في الربع الثالث من 2023 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حققت الشركة الوطنية للتأمين صافي ربح (قبل الزكاة) في الربع الثالث من 2023 يقدر بنحو 37.378 مليون ريال، مرتفعا بنسبة 203.3%، مقارنة بـ 12.322 مليون ريال في الربع المماثل من 2023.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، يعود ارتفاع الربح في الربع الحالي مقارنة بالربح في الربع ذاته من 2022 إلى زيادة إجمالي أقساط التأمين المكتتبة بمبلغ 24,272 ألف ريال، والزيادة في إيرادات الاستثمار بمبلغ 6,800 ألف ريال.

وبحسب الشركة، يعود الارتفاع في صافي الربح في الربع الحالي مقارنة بالربع السابق إلى الارتفاع في نتائج خدمات التأمين بمبلغ 17,668 ألف ريال، و الزيادة في صافي الدخل من تمويل التأمين 7,804 ألف ريال.

ويعود الربح في الفترة الحالية (9 أشهر)، مقارنة بالخسارة في نفس الفترة من العام الماضي إلى ارتفاع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة بمبلغ 494,054 ألف ريال، و الزيادة في إيرادات الاستثمار بمبلغ 23,900 ألف ريال.