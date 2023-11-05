شكرا لقرائتكم خبر عن «الخليج للتأمين» تتحول للربحية في الربع الثالث من العام الحالي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت مجموعة الخليج للتأمين (جي آي جي) عن تحقيق صافي ربح (قبل الزكاة) في الربع الثالث من 2023، يقدر بنحو 16.802 مليون ريال، مقارنة بخسائر قدرها 3.474 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، يعود سبب ارتفاع صافي الربح في الربع الحالي، مقارنة بالربع المماثل من 2023 إلى زيادة في إيرادات التأمين بـ 13 مليون ريال، إذ أسهم بشكل رئيسي في ذلك قطاع الممتلكات والحوادث، إضافة إلى ارتفاع دخل الاستثمار بـ 6.5 مليون ريال.

وبحسب الشركة يعود سبب انخفاض صافي الربح قبل الزكاة خلال الربع الحالي، مقارنة بالربع السابق إلى: الزيادة في مصاريف خدمات إعادة التأمين بـ 544 مليون ريال، نتيجة انخفاض استردادات إعادة التأمين المتعلقة بقطاع الممتلكات والحوادث، مشيرة إلى أن الشركة قلصت تلك التغييرات غير الإيجابية بانخفاض مصاريف خدمات التأمين بـ 518 مليون ريال، مدفوعة بانخفاض المطالبات المتكبدة المتعلقة بالممتلكات والحوادث، إضافة إلى ارتفاع الإيرادات الأخرى بقيمة 10 ملايين ريال.

وأوضحت أن سبب انخفاض صافي الربح قبل الزكاة في الفترة الحالية (9 أشهر) مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، ترجع إلى الزيادة في المطالبات المتكبدة بـ 459 مليون ريال، مدفوعة بزيادة المطالبات المتكبدة المتعلقة بقطاع الممتلكات والحوادث.