شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أرباح «التنمية الغذائية» إلى 17.2 مليون ريال بالربع الثالث والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة التنمية الغذائية النتائج المالية الأولية، إذ سجلت صافي ربح يقدر في الربع الثالث من 2023، يقدر بنحو 17.2 مليون ريال، منخفضا بنسبة 45.7%، مقارنة بـ 31.7 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن الدافع الرئيسي لتحسن الإيرادات هو ارتفاع مبيعات الدواجن الطازجة ونمو الإيرادات لبوبايز.

الضغط على الأسعار

سجلت الشركة انخفاض صافي الربح العائد لملاك الشركة إلى 17.2 مليون ريال من 31.7 مليون ريال، ويرجع ذلك الى الضغط على الأسعار في السوق مقارنة بالعام الماضي، إلى جانب التوسع المستمر في الطاقة الإنتاجية للدواجن الطازجة، وزيادة الفروع التابعة لبوبايز، وانخفاض الدعم.

وارتفعت حقوق الملكية غير المسيطرة بعد صفقة تايسون إلى 3 ملايين ريال من لا شيء.

وزادت المبيعات والنفقات العامة والإدارية بنسبة 3.4% لتصل إلى 88.1 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، نتيجة للزيادة المستمرة في حجم المبيعات.

وارتفعت إيرادات الشركة في الربع الحالي، مقارنة بالربع السابق بنسبة 7%، بسبب التحسن المستمر في العديد من القطاعات، بما في ذلك الدواجن الطازجة والأعلاف والصحة الحيوانية والامتيازات التجارية الغذائية.

وزادت إيرادات قطاع الدواجن الطازجة للشركة بنسبة 4.4% مقارنة بالربع الماضي، في حين واصلت عمليات الامتيازات التجارية الغذائية مسار نموها، مع ارتفاع الإيرادات بنسبة 18.0%.

شهدت الشركة ارتفاعًا كبيرًا بنسبة 50.9% في صافي الربح العائد لملاك الشركة ليصل إلى 17.2 مليون ريال سعودي في الربع الثالث من عام 2023 مقارنة بـ 11.4 مليون ريال سعودي في الربع الثاني من عام 2023، وذلك تماشيًا مع الاتجاه التصاعدي للإيرادات، مدعوما إلى حد كبير بتوسع الطاقة الإنتاجية لشركة التنمية.

ارتفعت المبيعات والنفقات العامة والإدارية بشكل طفيف بنسبة 1.5% لتصل إلى 88.1 مليون ريال سعودي مقارنة بالربع السابق نتيجة لتوسعة شبكة التوزيع للشركة وزيادة الأنشطة التسويقية لدعم المبيعات.

وسجلت شركة التنمية الغذائية ارتفاعا في الإيرادات في الفترة الحالية، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي (9 أشهر)، بنسبة 21.5% لتصل إلى 1,516.9 مليون ريال في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، وذلك نتيجة للتحسن المستمر في المبيعات للمنتجات والخدمات المختلفة للشركة.

وكانت الدواجن الطازجة هي المساهم الرئيسي لهذا الأداء، في حين شهدت عمليات الامتيازات التجارية الغذائية زيادة في الإيرادات بنحو 4 أضعاف.

وانخفض صافي الربح العائد لملاك الشركة بنسبة 21.9% ليصل إلى 49.6 مليون ريال مما يرجع للضغط على الأسعار في السوق، إلى جانب التوسع المستمر في الطاقة الإنتاجية للدواجن الطازجة، وانخفاض الدعم زيادة الفروع التابعة لبوبايز.

وارتفعت المبيعات والنفقات العامة والإدارية بنسبة 9%، تماشياً مع الزيادة في حجم مبيعات الدواجن الطازجة وزيادة عدد متاجر بوبايز.

وزادت حقوق الملكية غير المسيطرة بعد صفقة تايسون إلى 8.3 مليون ريال من لا شيء.