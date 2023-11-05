شكرا لقرائتكم خبر عن «اتحاد الخليج الأهلية» تتحول للربحية بـ 30.8 مليون ريال في الربع الثالث والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حققت شركة اتحاد الخليج الأهلية للتأمين التعاوني، صافي ربح (قبل الزكاة) يقدر بنحو 30.856 مليون ريال، في الربع الثالث من 2023، مقارنة بخسائر 164 ألف ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، يعود سبب الارتفاع في الربح قبل الزكاة خلال الربع الحالى لعام 2023 مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى: الارتفاع في إيرادات التامين إذ بلغت خلال الربع الحالى من العام 2023 مبلغ 167.501 مليون ريال مقارنة بمبلغ 119.159 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق.

ارتفاع الإيرادات

من ضمن الأسباب: الارتفاع في الإيرادات الأخرى حيث بلغت خلال الربع الحالى من العام 2023 مبلغ 12.027 مليون ريال مقارنة بمبلغ 9.798 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق.

وتشمل الأسباب: الارتفاع في صافى إيرادات الاستثمار حيث بلغت خلال الربع الحالى من العام 2023 مبلغ 4.471 مليون ريال مقابل صافى ربح بمبلغ 4.166 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق.

وبحسب الشركة، يعود سبب انخفاض الربح قبل الزكاة خلال الربع الحالي 2023 مقارنة بالربع السابق إلى: ارتفاع في مصروفات خدمات التأمين حيث بلغت خلال الربع الحالى من العام 2023 مبلغ 131.202 مليون ريال مقارنة بمبلغ 95.957 مليون ريال للربع السابق.

ومن ضمن الأسباب: الانخفاض في صافى إيرادات الاستثمار حيث بلغت خلال الربع الحالى من العام 2023 مبلغ 4.471 مليون ريال مقارنة بمبلغ 9.494 مليون ريال للربع السابق.

ويعود سبب الربح قبل الزكاة خلال الفترة لعام 2023 مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق إلى: الارتفاع في إيرادات التامين حيث بلغت خلال الفترة من العام 2023 مبلغ 444.983 مليون ريال مقارنة بمبلغ 379.657 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق.

مصروفات خدمات التأمين

وتتضمن الأسباب: الانخفاض في مصروفات خدمات التأمين حيث بلغت خلال الفترة من العام 2023 مبلغ 349.306 مليون ريال مقارنة بمبلغ 389.887 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق.

وتشمل الأسباب: الارتفاع في صافى إيرادات الاستثمار حيث بلغت خلال الفترة من العام 2023 مبلغ 18.569 مليون ريال مقارنة بمبلغ 6.448 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق، إضافة إلى الارتفاع في الإيرادات الأخرى حيث بلغت خلال الفترة من العام 2023 مبلغ 39.041 مليون ريال مقارنة بمبلغ 13.057 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق