شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أرباح «بروج للتأمين» إلى 4 ملايين ريال بالربع الثالث والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت شركة بروج للتأمين التعاوني عن تحقيق صافي ربح (قبل الزكاة) في الربع الثالث من 2023، يقدر بنحو 4 ملايين ريال، منخفضا بنسبة 86.2%، مقارنة بـ 28.88 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، يعود سبب انخفاض الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بشكل رئيسي إلى انخفاض نتيجة خدمات التأمين بمبلغ 18,972,396 ريال، مرجعة ذلك إلى انخفاض إيرادات خدمات التأمين بمبلغ 26,897,683 ريال، بانخفاض قدره 21.49%.

ارتفاع دخل الاستثمار

أضافت أن ذلك جاء على الرغم من الارتفاع الإيجابي في صافي دخل الاستثمار بمبلغ 1,845,133 ريال بنسبة زيادة قدرها %39.13.

ويعود سبب انخفاض الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق من العام الحالي بشكل رئيسي إلى انخفاض نتيجة خدمات التأمين بمبلغ 20,560,303 ريال، بانخفاض قدره 90.90%.

وأرجعت ذلك إلى ارتفاع مصاريف خدمات التأمين بمبلغ 29,363,607 ريال بنسبة زيادة قدرها 52.13%. وذلك بالرغم من الارتفاع الإيجابي في إيرادات خدمات التأمين بمبلغ 11,064,853 ريال بنسبة زيادة قدرها %12.69.

خدمات التأمين

وبحسب الشركة يعود سبب الربح خلال الفترة الحالية مقارنة بالخسائر في نفس الفترة من العام الماضي بشكل رئيسي إلى الفائض في نتيجة خدمات التأمين بمبلغ 3,213,729 ريال مقابل عجز قدره 39,847,535 ريال في نفس الفترة من العام السابق.

ويعود ذلك إلى الانخفاض الإيجابي في مصاريف خدمات التأمين بمبلغ 94,727,681 ريال، بانخفاض قدره 28.33%.

وأرجعت الشركة سبب الانخفاض في مصاريف خدمات التأمين إلى الانخفاض الإيجابي في إجمالي المطالبات المتكبدة بمبلغ 64,059,171 ريال، بانخفاض قدره 24.63%. بالإضافة إلى ارتفاع صافي دخل الاستثمار بمبلغ 3,101,479 ريال وبنسبة زيادة قدرها 19.79% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.