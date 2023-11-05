شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح «سيسكو» تقفز 64.6% إلى 23.7 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت الشركة السعودية للخدمات الصناعية (سيسكو) عن تحقيق صافي ربح (قبل الزكاة) في الربع الثالث من 2023، يقدر بنحو 23.7 مليون ريال، بارتفاع قدره 64.6%، مقارنة بـ 14.4 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن القفزة في الأرباح تعود إلى زيادة الإيرادات من 214.7 مليون ريال في الربع الثالث من السنة المالية 2022 إلى 276.1 مليون ريال في الربع الثالث من السنة المالية 2023 (باستثناء إيرادات البناء المحاسبية) بفضل الأداء المميز لقطاعي الموانئ والخدمات اللوجستية.

تحسن حجم الأعمال

سجل قطاع الموانئ تحسناً في حجم الأعمال مقارنة مع نفس الربع من العام الماضي. كما كان هنالك تحسن في إشغال الساحات المفتوحة لقطاع الخدمات اللوجستية.

وحقق إجمالي الربح للفترة تحسنا ملحوظاً، حيث ارتفع من 105.8 مليون ريال إلى 147.7 مليون ريال، بالإضافة إلى ذلك، حقق هامش إجمالي الربح للربع الثالث من السنة المالية 2023 ارتفاعا بنسبة 53.5٪، بالمقارنة مع نسبة 49.3٪ التي تم تسجيلها في الربع الثالث من السنة المالية 2022.

ويعود هذا الارتفاع إلى التحسن المسجل في حجم مناولة البضائع الصادرة والواردة في الميناء.

نمو الإيرادات

وسجل صافي الدخل للربع الثالث ارتفاعاً بنسبة 11.8٪ مقارنة بالربع السابق، ويعود ذلك إلى: نمو الإيرادات للربع الثالث من السنة المالية 2023 بنسبة 5.7٪ مقارنة بالربع السابق (باستثناء إيرادات البناء المحاسبية)، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى تحسن حجم الأعمال في قطاعي الموانئ والخدمات اللوجستية.

وسجل حجم الأعمال في قطاع الموانئ تحسنا بالمقارنة مع الربع السابق. كما كان هناك تحسن في إشغال مرافق التخزين في الساحات المفتوحة بالمقارنة مع الربع السابق أيضاَ.

وحقق إجمالي الربح للربع الثالث نمواَ بنسبة 8.8% بالمقارنة مع الربع السابق ليصل إلى 147.7 مليون ريال، ويعود ذلك إلى النمو الكبير في الإيرادات وتحسن إجمالي الهوامش.

زيادة صافي الدخل

وفيما يتعلق بفترة التسعة أشهر الأولى من السنة المالية 2023، سجل صافي الدخل المعلن زيادة بنسبة 252.1٪، بالمقارنة مع السنة المالية السابقة.

ويعود ذلك إلى: تسجيل الإيرادات في التسعة أشهر الأولى من السنة المالية 2023 نموا بنسبة 24.4% مقارنة بنفس الفترة من السنة المالية 2022، باستثناء إيرادات البناء المحاسبية، وذلك على ضوء التحسن في الأعمال في جميع القطاعات.

وسجل إجمالي الربح لفترة التسعة أشهر الأولى من السنة المالية 2023 نمواً بنسبة 39.6% مقارنة بنفس الفترة من السنة المالية 2022 ليصل إلى 412.7 مليون ريال.

ويعود ذلك إلى الظروف المؤاتية التي شهدها السوق وكذلك التحسن الذي طرأ على مستوى سلاسل الإمداد العالمية بالمقارنة مع التسعة أشهر الاولى من السنة المالية 2022. بالإضافة إلى ذلك، تأثرت إيرادات شركة كنداسه لخدمات المياه بشكل سلبي نتيجة لانخفاض حجم الإنتاج.

وسجلت حصة الشركة من أرباح الشركات الزميلة المحاسب عنها وفق طريقة حقوق الملكية زيادة بنسبة 10.3٪ على أساس سنوي.