شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع «الاتحاد للتأمين» إلى 10 ملايين ريال في الربع الثالث والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حققت شركة الاتحاد للتأمين التعاوني، صافي ربح (قبل الزكاة) في الربع الثالث من 2023، يقدر بنحو 10.183 مليون ريال، منخفضا بنسبة 73.2%، مقارنة بـ 37.977 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، يعود سبب الانخفاض في صافي الربح في الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى انخفاض نتائج خدمات التأمين بمبلغ 20.5 مليون ريال وبنسبة 86.2%، وانخفاض صافي عائد الاستثمارات بمبلغ 8.2 مليون ريال وبنسبة 70.7%.

خدمات التأمين

بحسب الشركة يعود سبب الانخفاض في صافي الربح في الربع الحالي مقارنة بالربع السابق إلى انخفاض نتائج خدمات التأمين بمبلغ 55.1 مليون ريال وبنسبة 94.4%، وانخفاض صافي عائد الاستثمارات بمبلغ 17 مليون ريال وبنسبة 83.4%، يقابلهما تحسن في صافي النتائج المالية للتأمين بمبلغ 16.7 مليون ريال.

وقالت الشركة إن سبب الارتفاع في صافي الربح في الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق يعود بشكل رئيسي إلى تحقيق نتائج ايجابية في خدمات التأمين خلال فترة التسعة أشهر 2023 بمبلغ 64.4 مليون ريال مقابل خسائر خدمات تأمين بمبلغ 10 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق، إضافة إلى ارتفاع صافي عائد الاستثمارات خلال الفترة الحالية بمبلغ 12.3 مليون ريال وبنسبة ارتفاع بلغت 56.2%.