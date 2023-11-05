شكرا لقرائتكم خبر عن إيلون ماسك يطلق الروبوت «جروك».. ويؤكد: أفضل من «ChatGPT» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلق الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، روبوتاً جديداً للدردشة يعمل بالذكاء الاصطناعي ويطلق عليه اسم "جروك" (Grok)، كما رفع سقف التحدي بقوله أن هذا الروبوت يفوق في إمكانياته تطبيق الدردشة الشهير "تشات جي بي تي" (ChatGPT)، حسبما أورده موقع "كوين تليجراف" البريطاني.

تكلفة استخدام الروبوت "جروك"

تبلغ تكلفة برنامج الدردشة الآلي "جروك" 16دولارًا شهريًا على منصة "إكس بريميم بلس" (X Premium Plus). ولكن في الوقت الحالي يتم تقديمه فقط لعدد محدود من المستخدمين في الولايات المتحدة.

وأصدر ماسك وشركته الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي "إكس إيه آي" (xAI) هذا المنتج لينافس به روبوتات الدردشة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، بعدما انسحب من شركة "أوبن إيه آي" المسؤولة عن تطبيق "شات جي بي تي" ووجه انتقادات عديدة لها وللربوت الشهير.

مزايا الروبوت "جروك"

لفت ماسك إلى أن "جروك" اجتاز العديد من الاختبارات الأكاديمية والفنية ويجري تطويره باستمرار. وقال في منشور بتاريخ اليوم 5 نوفمبر على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقاً): "الدافع وراء بناء جروك هو إنشاء أدوات ذكاء اصطناعي مجهزة لمساعدة البشرية من خلال تمكين البحث والابتكار".

وأضاف أن "الميزة الفريدة والأساسية" التي يتمتع بها "جروك" هي أن لديه معرفة في الوقت الفعلي بالعالم، ويوفرها للمستخدمين عبر منصة "أكس".

وقال ماسك عن "جروك": "سوف يجيب أيضًا على الأسئلة المثيرة التي ترفضها معظم أنظمة الذكاء الاصطناعي الأخرى. كما أن لديه نزعة متمردة، لذا من فضلك لا تستخدمه إذا كنت تكره الفكاهة!".

"جروك" مقارنة بـ"شات جي بي تي"

تم تقييم الروبوت "جروك 1" في العديد من الاختبارات الأكاديمية في الرياضيات والبرمجة، وكان أداؤه أفضل من "شات جي بي تي 3.5" في جميع الاختبارات، وفقًا للبيانات التي شاركتها مؤسسة "أكس إيه آي". ومع ذلك، فهو لم يتفوق على الإصدار الأكثر تقدمًا من "أوبن إيه آي"، والذي يحمل اسم "جي بي تي 4"، في أي من الاختبارات.

ولا تتفوق الروبوتات عادة على بعضها البعض إلا من خلال النماذج التي تم تدريبها باستخدام كمية أكبر بكثير من بيانات التدريب والموارد الحسابية مثلما حدث في "جي بي تي 4". ولكن التفوق على "شات جي بي تي 3.5" يُظهر هذا التقدم السريع الذي نحرزه في "أكس إيه آي" في تدريب روبوتاتها "بكفاءة وسرعة استثنائية" حسب وصفها.

كيف يمكن الحصول على روبوت "جروك"؟

أشارتشركة "أكس إيه آي" إلى أن "جروك" لا يزال "منتجًا تجريبيًا مبكرًا جدًا" ومن المفترض أن يتحسن بسرعة بحلول الأسبوع. وقال فريق الشركة إنهم سينفذون أيضًا مزيد البروتوكولات ضمن إجراءات السلامة بمرور الوقت لضمان عدم استخدام "جروك" بشكل ضار.

وأضافوا: "نؤمن بأن الذكاء الاصطناعي يحمل إمكانات هائلة للمساهمة بقيمة علمية واقتصادية كبيرة للمجتمع، لذلك سنعمل على تطوير ضمانات موثوقة ضد الأشكال الكارثية للاستخدام الضار. لذا

نبذل قصارى جهدنا لضمان بقاء الذكاء الاصطناعي كقوة من أجل الخير".

جدير بالذكر أن إطلاق الروبوت "جروك" يأتي بعد ثمانية أشهر من تأسيس الشركة الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي على يد ماسك في مارس الماضي.