شكرا لقرائتكم خبر عن «الحمادي»: توزيع 56 مليون ريال أرباحا نقدية عن الربع الثالث والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة الحمادي القابضة توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن الربع الثالث من العام المالي 2023، تقدر بـ 56 مليون ريال.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، بلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 160 مليون سهم، فيما بلغت حصة السهم من التوزيع 0.35 ريال، بينما بلغت نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 3.5%.

وقالت الشركة: إن تاريخ أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم الاستحقاق الأربعاء 15/11/2023 والمسجلين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.