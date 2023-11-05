“أمانة الباحة” تطرح فرصتين استثماريتين بمحافظة بلجرشي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الباحة

أعلنت أمانة منطقة الباحة، عن طرح فرصتين استثماريتين في مواقع متعددة من محافظة بلجرشي، وذلك عبر بوابة الاستثمار البلدي “فرص”.

وتضمنت الفرص المطروحة إنشاء وتشغيل نشاط سياحي بطريق الأمير حسام الطريق السياحي الغربي على مساحة 76603.35 متراً مربعاً, وتشغيل و صيانة وإدارة كشك بحديقة الدانة على مساحة 40 متراً مربعاً.

ودعت الأمانة المستثمرين الراغبين بالتنافس الاطلاع على الفرص الاستثمارية، وتفاصيل المنافسة من خلال تطبيق الاستثمار البلدي “فرص”.