شكرا لقرائتكم خبر عن التصديرى للصناعات الكيماوية يوقع اتفاق تعاون لتسهيل نفاذ الصادرات للأسواق الخارجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع المجلس التصديري للصناعات الكيماوية الأسمدة اتفاق تعاون مشترك مع شركة تانك أويل بهدف دعم الشركات الأعضاء وتسهيل تعاملاتهم وتحاليل المنتجات الكيماوية ومطابقتها للأسواق المستوردة حول العالم.

وقال محمد مجيد المدير التنفيذي للمجلس إن توقيع التعاون خطوة هامة لدعم الشركات المصرية في تسهيل نفاذ صادراتنا إلى كافة دول العالم وتوفير كافة خدمات التفتيش والفحص والمطابقة وإصدار الشهادات المختلفة بدقة وجودة.

وقال المجلس إن توقيع هذا الاتفاق جاء لدعم اتجاه الدولة الاستراتيجي ولدعم الصادرات والمصدرين وزيادة مساهمة تصدير المنتجات غير البترولية في الناتج القومي المحلي.

وأوضح المجلس التصديري أن هدف التعاون هو تعزيز ورفع قدرات الشركات المصدرة للمنتجات الكيماوية والاسمدة عن طريق تلبية احتياجاتهم المتزايدة لتوفير خدمات التفتيش، المطابقة، التحاليل واصدار الشهادات، على أعلى مستوى من الحيادية والدقة والاحترافية والتي من خلالها يمكن الاستفادة و لتحقيق نمو مستدام وتحقيق أهدافنا الاستراتيجية بشكل أكثر فعالية.