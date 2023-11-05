الذهب يرتفع مع بداية التعاملات

الشارقة - اميمة ياسر -

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر مع بداية التعاملات، حيث زاد الجرام 10 جنيهات، مقارنة بمستواه بتعاملات مساء أمس.

وفيما يلي قائمة بأسعار الذهب اليوم، وفقا لموقع "مصراوي":

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1707 جنيهات للجرام.

وصعد الذهب عيار 18 نحو 2194 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 2560 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 2926 جنيها للجرام.

كما ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 20480 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

يشار إلى أن اليوم عطلة أسبوعية في الأسواق العالمية ومنها بورصات السلع والمعادن.

وارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 1992.65 دولار للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) بنهاية تعاملات يوم الجمعة الماضي بارتفاع نحو 6.87 دولار بنسبة 0.35% مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات الخميس الماضي، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.