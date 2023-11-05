شكرا لقرائتكم خبر عن دبي تستقبل سفينة «ريزليانت ليدي» الفاخرة في أول زيارة لمنطقة الخليج والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

استقبل «دبي هاربر»، الواجهة البحرية الاستثنائية، سفينة الرحلات الفاخرة «ريزليانت ليدي» التابعة لشركة «فيرجين فوياجز» في أول زيارة لها لمنطقة الخليج العربي. وستكون هذه السفينة واحدة من بين عدد كبير من سفن الرحلات البحرية التي ستحط رحالها في «دبي هاربر» خلال الموسم الحالي؛ حيث من المتوقع استقبال 300.000 سائح، و49 سفينة قبل نهاية الموسم الحالي.

وتعد «ريزليانت ليدي» أحدث سفن أسطول «ليدي شيب» التابع لشركة «فيرجين فوياجز»، والتي تضم أيضاً سفينتي «سكارليت ليدي» و«فاليانت ليدي». وكانت هذه السفينة التي تكرم الإرث العريق لشركة «فيرجين» البريطانية، قد أبحرت من مينائها الصيفي في مدينة أثينا اليونانية يوم 14 مايو/ أيار 2023.

ويعكس استقبال «دبي هاربر» للسفينة الفاخرة، الجهود الكبيرة التي تبذلها الوجهة الاستثنائية لإعادة إحياء ارتباط الناس بالبحر، والارتقاء بأساليب استكشاف أنماط الحياة البحرية. وتتميز «ريزليانت ليدي» بتصميمها العصري الذي يحاكي تصاميم اليخوت الفاخرة، وهي أحدث السفن التابعة لعلامة «فيرجين فوياجز» العالمية الشهيرة التي أسسها رجل الأعمال ريتشارد برانسون، وكانت العلامة قد أطلقت رحلتين من أثينا، مدة كل منهما سبع ليالٍ، حول الجزر اليونانية والبحر الأدرياتيكي، شملتا رحلتي البحر الأدرياتيكي وجواهر اليونان وبريق الجزيرة اليونانية.

وصممت سفينة «ريزليانت ليدي»، والسفن الأخرى التي تحمل علامة «ليدي»، من قبل نخبة من الشركات العالمية الرائدة في مجال الهندسة والتصميم الإبداعي مثل «توم ديكسون» و «كونكريت أمستردام»، وتمتاز بتجاربها الفاخرة؛ حيث يتولى عدد من أشهر الطهاة الذين حصلوا على تصنيف ميشلان، إعداد المأكولات التي يتم تقديمها على متن السفن.

وجهة استثنائية

وقال ميشيل بنتوبو، الرئيس التنفيذي للعمليات لدى شركة «فيرجين فوياجز»: «أردنا أن نتيح للمسافرين على متن سفينة «ريزليانت ليدي» في رحلتها من اليونان إلى أستراليا، الفرصة لزيارة واحدة من أجمل مدن العالم، عبر «دبي هاربر». نحن ممتنون لكرم الضيافة والترحيب الكبير الذي لاقيناه في هذه الواجهة البحرية الاستثنائية. لقد أبهرتنا محطة «دبي هاربر» بما تمتاز به من خدمات ومرافق حديثة، أسهمت في تسهيل حركة الركاب والارتقاء بتجربتهم خلال زيارتهم القصيرة لهذه المدينة العصرية، ونحن نتطلع لزيارة دبي مرة أخرى في السنوات المقبلة».

وقال عبد الله بن حبتور، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في «شمال القابضة»، الشركة المالكة والمطورة لدبي هاربر: «يسرنا استقبال سفينة «ريزليانت ليدي» التابعة لشركة «فيرجين فوياجز» في دبي هاربر، تأكيداً لالتزامنا بتقديم تجارب استثنائية مستوحاة من ارتباطنا الوثيق بالبحر، وسنحرص على مواصلة تقديم مجموعة واسعة من خدمات الضيافة ومتاجر التجزئة والتجارب المميزة التي تثري تجربة زوّار مدينة دبي على جميع المستويات».

ويواصل دبي هاربر لعب دور رئيسي في إعادة إحياء ارتباط مدينة دبي بالبحر، في سياق خطط المدينة واستراتيجياتها الأشمل لتطوير السياحة البحرية والساحلية، مستفيداً بذلك من مكانته مركزاً رائداً للرحلات البحرية في المنطقة. وقد صُمم مبنيا المسافرين في «دبي هاربر» بطريقة عصرية عالية الكفاءة؛ حيث يمكن لكل منهما التعامل مع أكثر من 3250 راكباً في الساعة، ليسجلا نمواً غير مسبوق خلال العامين الماضيين.