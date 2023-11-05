شكرا لقرائتكم خبر عن 5.6 مليار درهم مبيعات «نخلة جبل علي» في 45 يوماً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجلت دائرة الأراضي والأملاك في دبي 272 صفقة بيع بقيمة تجاوزت 5.4 مليار درهم، ضمن مشروع نخلة جبل علي، منذ إطلاق شركة نخيل العقارية مبيعات المرحلة الأولى في منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي. وبلغت قيمة أعلى صفقة سجلها النظام الداخلي ل«أراضي دبي» في نخلة جبل علي نحو 44.1 مليون درهم، بينما لا مست أدنى صفقة 17.9 مليون درهم.

ومنذ الإعلان عن طرح المرحلة الأولى من المشروع تسابق المشترون والمستثمرون وممثلو الملاك من شتى الجنسيات على مركز مبيعات «نخيل»، للفوز بفرص تملك فيلا فاخرة أو قطعة أرض فضاء، ضمن أحدث مناطق التطوير الحضري ذات الواجهة المائية في دبي.

وسجلت الشركة حتى الآن مبيعات قياسية في 6 سعفات من أصل 14 سيتضمنها المشروع، حيث استنفدت غالبية الوحدات والأراضي التي طرحت خلال ساعات في الأيام التي تخللتها عمليات البيع التي شهدت طوابير بشرية طويلة وصلت إلى الساحات الخارجية ومواقف السيارات، في ظل الإقبال الكبير على الشراء.

وكانت «نخيل» طرحت مجموعة من وحدات الفلل السكنية التي تتراوح بين 5 و7 غرف بأسعار بدأت من 18.5 مليون درهم لأصغر فيلا، ووصلت في بعض الفلل إلى 45 مليون درهم، ليتراوح سعر بيع القدم المربعة للبناء بين 2,466 و3,916 درهماً. أما أسعار بيع الأراضي الفضاء المحدودة العدد، بمساحات ابتداءً من 13,500 قدم مربعة فلامست حاجز 1,800 درهم للقدم، ويتوقع تسليم الفلل بدءاً من 2027.

وتمتد «نخلة جبل علي» على مساحة 13.4 كيلومتر مربع، أي ما يعادل ضعف حجم «نخلة جميرا»، وستضم مساحات خضراء واسعة وتجارب مبتكرة على الواجهة البحرية. وستضيف ساحلاً إضافياً يبلغ طوله نحو 110 كيلومترات لمدينة دبي، بما يوفر معيشة مميزة بإطلالة على شاطئ البحر لنحو 35 ألف أسرة. وسيضم المشروع ما يزيد على 80 فندقاً ومنتجعاً، إضافة إلى خيارات واسعة من مرافق الترفيه والراحة والاستجمام، من شأنها أن تسهم في تعزيز قطاع السياحة في دبي، فضلاً عن تمييز مجموعة الجزر كوجهة سكنية طموحة في المدينة.