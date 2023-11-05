شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح «التعاونية للتأمين» تقفز 468% إلى 230 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت الشركة التعاونية للتأمين عن تحقيق صافي ربح (قبل الزكاة) يقدر بنحو 229.881 مليون ريال، مرتفعا بنسبة 467.9%، مقارنة بـ 40.482 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، تحسنت صافي نتائج خدمات التأمين للربع الحالي بمبلغ 92,035 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

ويعود ذلك إلى النمو القوي في إجمالي أقساط التأمين المكتتبة بحوالي 298,170 مليون ريال بينما ارتفع إجمالي الأقساط المكتسبة بمبلغ 923,433 مليون ريال.

ارتفاع في تعديلات المخاطر

يوازي النمو في الإيرادات زيادة في المطالبات المتكبدة والمصروفات المتعلقة بمبلغ 1,003,048 مليارريال، ارتفاع في تعديلات المخاطر المسجلة بمبلغ 202,232 ألف ريال، انخفاض في التغيرات المتعلقة بالخدمة السابقة بمبلغ 265,715 مليون ريال، وانخفاض في صافي خسائر العقود المرهقة بمبلغ 38,683 ألف ريال، وزيادة تكاليف الأستحواذ بمبلغ 122,974 ألف ريال والتي أسهمت في نمو أقساط التأمين المكتتبة.

وانخفضت صافي المصاريف من عقود إعادة التأمين المحتفظ بها للربع الحالي بمبلغ 102,049 مليون، وكان لبرنامج إعادة التأمين التابع للتعاونية دور فعال في تحقيق صافي نتيجة خدمات تأمين إيجابية بقيمة 146,038 ألف ريال، بالإضافة لأسترداد بعض المطالبات الكبيرة المتكبدة المتعلقة بخط أعمال الممتلكات والحوادث من خلال برنامج إعادة التأمين للشركة.

وشهدت المحفظة الاستثمارية للشركة ارتفاعاً في صافي دخل الاستثمار بمبلغ 40,886 مليون ريال خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق. حيث يتماشى هذا الإرتفاع مع ارتفاع معدلات الربح في السوق السعودية. كما كان أداء المحفظة الاستثمارية ذات القيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر أفضل أيضًا لتحقيق مكاسب أعلى في القيمة العادلة.

فيما تم عكس مخصص خسارة الائتمان المتوقعة على الموجودات المالية بمبلغ 91,614 ريال خلال الربع الحالي مقارنة مع زيادة في مخصص خسارة الائتمان المتوقعة بمبلغ 41,104 ريال خلال الربع المماثل من العام السابق. ويعزى ذلك إلى تحسن تحصيل الذمم المدينة القديمة خلال الفترة.

ارتفعت صافي المصاريف التشغيلية الأخرى بمبلغ 52,454 ألف ريال سعودي خلال الربع الحالي. حيث تواصل الشركة الاستثمار في المشاريع والمبادرات المتعلقة باستراتيجية التعاونية 2025.

نتيجة لما سبق ذكره ، حققت الشركة صافي دخل قبل الزكاة بلغ 229,881 مليون ريال خلال الربع الحالي من العام الجاري.