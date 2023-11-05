شكرا لقرائتكم خبر عن «الخدمات الأرضية» تتحول للربحية بـ59.9 مليون ريال في الربع الثالث والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تحولت الشركة السعودية للخدمات الأرضية للربحية في الربع الثالث من 2023، مسجلة صافي ربح قبل الزكاة يقدر بـ 59.877 مليون ريال، مقارنة بخسائر 50.851 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، يعود السبب الرئيسي لتحقيق الأرباح إلى الزيادة في الإيرادات بمقدار 91.6 مليون ريال ما نسبته 17% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، والناتجة عن ارتفاع حركة الطيران.

ارتفاع إجمالي الربح

وبالرغم من الزيادة في تكلفة الإيردات بمقدار 16,1 مليون ريال مانسبته 3% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق والناتجة عن زيادة التكاليف التشغيلية من ارتفاع أعداد الرحلات، حققت الشركة ارتفاعاً في إجمالي الربح بمقدار 75,5 مليون ريال بنسبة 172% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، وذلك نتيجة لمبادرات الشركة التي تم العمل بها لرفع الإنتاجية و الترشيد في المصاريف.

ويعود الأثر الإيجابي على نتائج الشركة أيضا إلى زيادة الدخل من الودائع للآجل بقيمة 9,1 مليون ريال، وزيادة أرباح الاستثمار في حصص الشركات المستثمر بها عن طريق حقوق الملكية بمبلغ 5,4 مليون ريال، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق. إضافة إلى انخفاض مخصص الزكاة خلال الربع الحالي بمقدار 13,7 مليون ريال، وانخفاض التكاليف الإدارية بمقدار 4.5 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

زيادة الإيرادات

وقالت الشركة إن السبب الرئيسي لتحقيق الأرباح في الربع الحالي، مقارنة بالربع السابق يعود إلى ارتفاع الإيرادات بمقدار 20.2 مليون ريال ما نسبته 3% مقارنة بالربع السابق نتيجة للزيادة في الخدمات التشغيلية التي تقدمها الشركة، وانخفاض تكاليف التمويل بمقدار 4.4 مليون ريال ما نسبته 39% مقارنة بالربع السابق.

ويعود السبب الرئيسي لتحقيق الأرباح في الفترة الحالية (9 أشهر)، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، إلى زيادة الإيرادات بمقدار 361.5 مليون ريال ما نسبته 24% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، والناتجة عن الارتفاع في حركة الطيران.

وسجلت الشركة ارتفاعاً في إجمالي الربح بمقدار 185.5 مليون ريال سعودي بنسبة 136% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، بالرغم من زيادة تكلفة الإيرادات بمقدار 176 مليون ريال ما نسبته 13% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، وذلك نتيجة لمبادرات الشركة التي تم العمل بها لرفع الإنتاجية و الترشيد في المصاريف.

ويعود الأثر الإيجابي على نتائج الشركة إلى زيادة ارباح الاستثمار في حصص الشركات المستثمر بها عن طريق حقوق الملكية بمبلغ 20,1مليون ريال، إضافة إلى الدخل من الودائع للآجل بقيمة 31.3 مليون ريال.

وانخفضت المصاريف الإدارية بمقدار 18.7 مليون ريال ومخصص الزكاة بمقدار 55.9 مليون ريال مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.