شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «الدرع العربي» إلى 9 ملايين ريال في الربع الثالث والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني، عن تحقيق صافي ربح (قبل الزكاة) في الربع الثالث من 2023، يقدر بنحو 9.157 مليون ريال، مرتفعا بنسبة 20.5%، مقارنة بـ 7.601 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن نتائج خدمات التأمين انخفضت لتبلغ 6,870 ريال مقارنة بـ 3,162 للربع المماثل من العام السابق.

إيرادات التأمين

يعود الانخفاض نتيجة للارتفاع في إيرادات التأمين بمبلغ 53,089 مقارنة بالربع المماثل من العام السابق والذي يمثل ارتفاع بنسبة 22% قابله زيادة في مصاريف خدمات التأمين بمبلغ 68,545 و الذي يمثل ارتفاعاً بنسبة 33% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق و إنخفاض في صافي مصاريف عقود التأمين بمبلغ 5,424 مقارنة بالربع المماثل من العام السابق و التي تمثل انخفاض بنسبة 19%.

وتضمنت أسباب ارتفاع الربح: ارتفاع في صافي دخل الاستثمارات بمبلغ 3,902 مقارنة بالربع المماثل من العام السابق والذي يمثل ارتفاعا بنسبة 41%، وتحقيق إيرادات تشغيلية أخرى بمبلغ 2,759 ريال مقارنة بمصاريف تشغيلية أخرى بقيمة (3,621) ريال.

علاوة على ذلك, ارتفع إجمالي الأقساط المكتتبة بمبلغ 26,291 ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بارتفاع بنسبة 12%.

وانخفضت نتائج خدمات التأمين في الربع الحالي، مقارنة بالربع السابق بقيمة 6,870 مقارنة بمبلغ 26.999 ريال للربع السابق, وهذا الانخفاض يعود إلى الارتفاع في إيرادات خدمات التأمين بمبلغ 15,992 ريال مقارنة بالربع السابق وارتفاع بنسبة 6% قابله زيادة في مصاريف خدمات التأمين بمبلغ 39,829 ريال مقارنة بالربع السابق وارتفاع بنسبة 17% وارتفاع في صافي مصاريف عقود التأمين بمبلغ 10,032 ريال مقارنة بالربع السابق وارتفاع بنسبة 80%.

وانخفض صافي دخل الاستثمارات بقيمة 68 ريال مقارنة بالربع السابق وانخفاض بنسبة 1%، وحققت الشركة إيرادات تشغيلية أخرى بمبلغ 2,759 ريال مقارنة بمصاريف تشغيلية أخرى بقيمة (9,821) ريال.

علاوة على ذلك, ارتفع إجمالي الأقساط المكتتبة بمبلغ 34.773 ريال مقارنة بالربع السابق بارتفاع بنسبة 16%.

وفي الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي (9 أشهر) ارتفعت نتائج خدمات التأمين لتبلغ 20,217 ريال مقارنة بـ (12,091).

ويعود التحسن نتيجة للارتفاع في إيرادات التأمين بمبلغ 158,896 مقارنة بالربع المماثل من العام السابق و الذي يمثل ارتفاع بنسبة 24% قابله زيادة مصاريف خدمات التأمين بمبلغ 152,779 مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق بارتفاع بنسبة 26%, وانخفاض في صافي مصاريف عقود التأمين بمبلغ 26,191 مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق و التي تمثل انخفاضا بنسبة 28%.

وشملت الأسباب: الارتفاع في صافي دخل الاستثمارات للفترة بمبلغ 14,858 مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق بارتفاع بنسبة 61%، إضافة إلى الارتفاع في مصاريف العمليات التشغيلية الأخرى للفترة بمبلغ 2,250 ريال مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق بارتفاع بنسبة 21%.

علاوة على ذلك, ارتفعت إجمالي الأقساط المكتتبة للفترة بمبلغ 113,309 ريال مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق بارتفاع بنسبة 14%.