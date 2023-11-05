شكرا لقرائتكم خبر عن «ميدغلف للتأمين» تتحول للربحية بـ 43.8 مليون ريال في الربع الثالث والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حققت شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميدغلف)، صافي ربح (قبل الزكاة) في الربع الثالث من 2023، يقدر بنحو 43.786 مليون ريال، مقارنة بخسائر 104.813 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن التحول للربحية في الربع الثالث مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، يعود إلى تحسن نتيجة خدمات التأمين بمبلغ 370.9 مليون ريال مقارنة بنفس الفترة من العام السابق بارتفاع قدره 120.1%.

إيرادات التأمين

أضافت أن جاء ذلك مدفوعاً بارتفاع إيرادات التأمين بمبلغ 727.3 مليون ريال بنسبة زيادة قدرها 40.3%، يرافقه ارتفاع في مصاريف خدمات التأمين بنسبة 19.4% أو 390.2 مليون ريال مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. وقد لوحظ تحسن عام في أداء الاكتتاب في الربع الثالث من عام 2023.

وأوضحت أن من ضمن الأسباب: ارتفاع صافي دخل الاستثمار بمبلغ 29.9 مليون ريال مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق بنسبة زيادة قدرها 59.6%.

علاوة على ذلك، ارتفع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة (GWP) والتي لم يتم الإفصاح عنها بشكل منفصل بموجب المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 17، بمبلغ 438.5 مليون ريال مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وذلك بزيادة قدرها 20.4%.