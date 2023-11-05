شكرا لقرائتكم خبر عن 140 مليون ريال.. أرباح «الحفر العربية» في الربع الثالث من 2023 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حققت شركة الحفر العربية صافي ربح يقدر بنحو 140 مليون ريال في الربع الثالث من 2023، منخفضا بنسبة 34.3%، مقارنة بـ 213 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن في الربع الثالث من العام الماضي 2022 يوجد تعديل ضريبي لمرة واحدة بمبلغ 64 مليون ريال. وباستثناء هذا التعديل فإن الربح المعدل للربع الحالي هو أقل بقليل من الربع نفسه في العام الماضي نتيجة لارتفاع تكاليف التمويل.

وأضافت أن صافي الربح في الربع الحالي، مقارنة بالرعب السابق، بقي في نفس المستوى مشيرا إلى أن مساهمة تشغيل نشاط 3 حفارات بحريه قابلهُ زيادة في تكاليف التمويل.

وأوضحت أن الفترة المماثلة من العام الماضي، يوجد تعديل ضريبي لمرة واحدة بـ 64 مليون ريال، وباستثناء هذا التعديل فإن الربح المعدل للربع الحالي، هو أعلى نتيجة زيادة نشاط الحفارات وزيادة الأسعار.