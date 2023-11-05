شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح «دار الأركان» تقفز 91.3% إلى 152 مليون ريال بالربع الثالث والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حققت شركة دار الأركان للتطوير العقاري، صافي ربح يقدر بنحو 151.9 مليون ريال، في الربع الثالث من 2023، مرتفعا بنسبة 91.3%، مقارنة بـ 79.4 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

ووفقا لبيان الشركة على تداول يعود الارتفاع في صافي الربح بصفة رئيسية إلى الانخفاض في المصاريف التشغيلية وارتفاع إيرادات التأجير بالاضافة إلى الارتفاع في إيرادات الاستثمار في الشركات الزميلة.

وأضافت أن الارتفاع في أعباء التمويل قد تم تعويضه بالارتفاع في الإيرادات الأخرى غير التشغيلية المحققة من المرابحات الإسلامية، وكان له الأثر على صافي الربح.

يعود الارتفاع في صافي الربح في الربع الحالي، مقارنة بالربع السابق إلى ارتفاع إيرادات الاستثمار في الشركات الزميلة بالاضافة إلى ارتفاع إيرادات التأجير.

وأضافت أن الارتفاع في أعباء التمويل قد تم تعويضه بالانخفاض في مصاريف التشغيل بالإضافة إلى الارتفاع في الإيرادات الاخرى غير تشغيلية المحققة من المرابحات الإسلامية وكان له الأثر على صافي الربح.

وبحسب الشركة يعود الارتفاع في صافي الربح في الفترة الحالية، مقارنة بالفترة المماثلة (9 أشهر)، بصفة رئيسية إلى انخفاض المصاريف التشغيلية وارتفاع إيرادات الإيجارات بالإضافة إلى ارتفاع إيرادات الاستثمار في الشركات الزميلة.

وأوضحت أن ارتفاع أعباء التمويل قد تم تعويضه بارتفاع الإيرادات الأخرى غير التشغيلية والمحققة من المرابحات الإسلامية وكان له الأثر على صافي الربح.