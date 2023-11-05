شكرا لقرائتكم خبر عن برنشتاين: سعر «بيتكوين» قد يصل إلى 150 ألف دولار بحلول 2025 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت شركة "برنشتاين" في مذكرة لها أن التفاؤل بشأن عملة بيتكوين المشفرة وصل آفاق جديدة ذهبت إلى حد كسر العملة الرقمية رقمًا لم يسبق لها الوصول إليه، وفق ما أوردت شبكة سي إن بي سي الأمريكية. وذكرت برنشتاين إن سعر البيتكوين قد يرتفع إلى 150 ألف دولار بحلول عام 2025. وقال محلل برنشتاين جوتام تشوجاني إن الشركة تتوقع أن توافق هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية على صندوق بيتكوين للتداول في البورصة بحلول الربع الأول من عام 2024. ويبلغ التقدير الصعودي حوالي خمسة أضعاف السعر الحالي البالغ حوالي 34000 دولار وأكثر من ضعف أعلى مستوى على الإطلاق لعملة البيتكوين والذي يزيد عن 67000 دولار في نوفمبر 2021.

صناديق الاستثمار المتداولة لبيتكوين

وتتوقع برنشتاين أيضًا أنه بموافقة مؤسسة الاستثمار فسيتحول ما يصل إلى 10٪ من المعروض المتداول من عملة البيتكوين نحو صناديق الاستثمار المتداولة.

ستسمح الموافقة للمستثمرين التقليديين بالحصول على البيتكوين مباشرة من محافظهم الاستثمارية.

تحول كبير لبيتكوين

ذكرت شركة "تشوجاني": أنه "قد لا يحب البعض التداول بعملة بيتكوين لكن النظرة الحيادية للبيتكوين كسلعة تشير إلى تحول كبير له وأن الفكرة تلقى رواجًا هذا علاوة على أن الفكرة الجيدة تكون جيدة بقدر توقيتها وهذا هو الأهم فإذا ماجرت الموافقة على العمل المقنن بصناديق الاستثمار من هيئة الأوراق المالية والبورصات فسيكون للعملة موثوقية أكبر وتعامل مع كبار صناديق إدارة الأصول في العالم (بلاك روك وفيديليتي وآخرون) وهو الأمر الذي قد يكون وشيكًا".

توقعات بصعود أكبر في بيتكوين

في الأسبوع الماضي، وصل سعر البيتكوين إلى 35000 دولار وهو أعلى مستوى لها منذ مايو 2022. وقال المستثمرون إنهم ما زالوا يأملون في الحصول على ضوء أخضر لصناديق الاستثمار المتداولة بحلول نهاية العام رغم رفض هيئة الأوراق المالية والبورصة استئناف حكم محكمة حول قضية جراي سكايل. ومع ذلك، فإن حكم المحكمة لا يضمن موافقة هيئة الأوراق المالية والبورصات على صندوق بيتكوين المتداول في البورصة.

تحديات تواجه قطاع التشفير

لطالما انتقد رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصة جاري جينسلر صناعة العملات المشفرة باعتبارها مجال خصب للمحتالين والاحتيال، لذا فإن ارتفاع العملة مرتبط بالموافقة والتقلبات المقبلة.واجهت صناعة العملات المشفرة صراعات مؤخرًا بما في ذلك الدعوى القضائية التي رفعتها هيئة الأوراق المالية والبورصة ضد بينانس لانتهاكات بالأوراق المالية في وقت سابق من هذا العام.

وفي العام الماضي، تقدمت بورصة العملات المشفرة إف تي إكس بطلب للإفلاس حيث يخضع مديرها التنفيذي السابق سام بانكمان ف