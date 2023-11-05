شكرا لقرائتكم خبر عن 208 مليار ريال.. النقد المتداول خارج المصارف في السعودية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف البنك المركزي السعودي «ساما»، أن النقد المتداول خارج المصارف في السعودية بلغ في شهر سبتمبر الماضي نحو 207.978 مليار ريال، مرتفعا على أساس سنوي بنسبة 4.3%، فيما انخفض على أساس شهري بنسبة 0.4%، مقارنة بـ 208.876 مليار ريال في شهر أغسطس الماضي.

وأظهرت النشرة الإحصائية الشهرية لـ«ساما»، أن النقد خارج البنك المركزي بلغ في شهر سبتمبر الماضي نحو 231.662 مليار ريال، مرتفعا على أساس سنوي بنسبة 4%، مقارنة بـ 222.719 مليار ريال في الشهر المماثل من العام الماضي.

انخفاض النقد خارج البنك المركزي

وفقا للنشرة انخفض النقد خارج البنك المركزي على أساس شهري بنسبة 0.5%، مقارنة بـ 232.918 مليار ريال في شهر أغسطس من العام الحالي.

وأشارت إلى أن النقد لدى المصارف بلغ في شهر سبتمبر الماضي نحو 23.684 مليار ريال، مرتفعا على أساس سنوي بنسبة 1.6%، مقارنة بـ 23.313 مليار ريال في الشهر ذاته من عام 2022، فيما انخفض على أساس شهري بنسبة 1.5%، مقارنة بـ 24.043 مليار ريال في شهر أغسطس الماضي.

وأفادت النشرة بأن النقد المتداول خارج المصارف انخفض على أساس ربعي في الربع الثالث من 2023، بنسبة 5.8%، مقارنة بـ 220.841 مليار ريال في الربع الثاني من 2023.

وارتفع النقد المتداول خارج المصارف في الربع الثالث من العام الحالي، بنسبة 1.7%، مقارنة بـ 204.415 مليار ريال في الربع المماثل من عام 2021.