شكرا لقرائتكم خبر عن مصر.. صافي الاحتياطات الدولية يصل إلى 35.10 مليار دولار في أكتوبر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (وكالات)

أعلن البنك المركزي المصري أن «صافي الاحتياطات الدولية وصل إلى 35.101 مليار دولار في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول 2023؛ وذلك مقابل 34.97 مليار دولار في سبتمبر/ أيلول». وبهذا يكون احتياطي النقد الأجنبي لمصر وصل خلال شهر أكتوبر الماضي إلى أعلى مستوى له منذ بداية 2023.

وخلال سبتمبر الماضي، قال «المركزي المصري»: «إن صافي الاحتياطات الدولية وصل إلى 34.970 مليار دولار في نهاية سبتمبر 2023، مقابل نحو 34.928 مليار دولار بنهاية أغسطس الماضي».