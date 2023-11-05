الاقتصاد

مصر.. صافي الاحتياطات الدولية يصل إلى 35.10 مليار دولار في أكتوبر

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دار الخليج 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن مصر.. صافي الاحتياطات الدولية يصل إلى 35.10 مليار دولار في أكتوبر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (وكالات)
أعلن البنك المركزي المصري أن «صافي الاحتياطات الدولية وصل إلى 35.101 مليار دولار في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول 2023؛ وذلك مقابل 34.97 مليار دولار في سبتمبر/ أيلول». وبهذا يكون احتياطي النقد الأجنبي لمصر وصل خلال شهر أكتوبر الماضي إلى أعلى مستوى له منذ بداية 2023.
وخلال سبتمبر الماضي، قال «المركزي المصري»: «إن صافي الاحتياطات الدولية وصل إلى 34.970 مليار دولار في نهاية سبتمبر 2023، مقابل نحو 34.928 مليار دولار بنهاية أغسطس الماضي».

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