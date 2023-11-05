شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الخليجية.. البحرين تُخالف الارتفاع الجماعي في أولى جلسات الأسبوع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت أغلبية الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي، الأحد، في جلسة بداية الأسبوع، باستثناء البحرين. وفي السعودية، ارتفع مؤشر السوق الرئيسي «تاسي» 0.79% إلى 10938.95 نقطة، من خلال تداول 181.23 مليون سهم بقيمة 4.85 مليار ريال.

وارتفع المؤشر العام لبورصة الكويت 1.21% إلى 6612.47 نقطة، جراء تداول 178.3 مليون سهم عبر 9736 صفقة نقدية بقيمة 44.8 مليون دينار. وتراجع مؤشر البحرين العام 0.18% إلى 1914.43 نقطة، جراء تداول 1.25 مليون سهم بقيمة 277337 ديناراً بحرينياً.

وارتفع مؤشر بورصة قطر 2.91% إلى 9995 نقطة، وبلغ حجم التداول في السوق تقريباً 693 مليون ريال. وفي سلطنة عُمان، ارتفع مؤشر بورصة مسقط «30» 0.70% إلى 4523.97 نقطة. وبلغت قيمة التداول 4.060 مليون ريال عُماني.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر البورصة المصرية «إي جي إكس 30» 2.01% إلى 23094.69 نقطة.