شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعا اليوم الأحد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي تاسي، تعاملات اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع على ارتفاع بنسبة 0.8%، ليصل إلى 10938 نقطة، وبتداولات بلغت 4.862 مليار ريال.

ووفقا لبيانات تداول، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 181.588 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 10.946 تريليون ريال.

ارتفاع أسهم 165 شركة

ارتفعت أسهم 165 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 55، من بين 231 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وكانت أسهم شركات، رعاية، والباحة، وأسلاك، والوطنية، وبدجت السعودية الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات الاتحاد، وجي آي جي، وثمار، والتعاونية، وبروج للتأمين، الأكثر انخفاضا.

صعود مؤشر نمو

أغلق مؤشر السوق الموازية نمو على ارتفاع بنسبة 0.9% عند 22584 نقطة، وبتداولات بلغت 13.539 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 713.690 ألف سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 48.192 مليار ريال.

وارتفعت أسهم 19 شركة، بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 27، من بين 72 شركة مدرجة في السوق الموازية.