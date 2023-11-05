شكرا لقرائتكم خبر عن «شمس» تتحول للربحية بـ 2.9 مليون ريال في الربع الثالث والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حققت شركة المشروعات السياحية (شمس)، صافي ربح يقدر بنحو 2.851 مليون ريال، في الربع الثالث من 2023، مقابل خسائر تقدر بـ 1.387 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، يعود تحقيق صافي ربح خلال الربع الحالي بالمقارنة مع صافي خسارة في الربع المماثل من العام السابق إلى زيادة الإيرادات الأخرى والتي نتجت من استثمار النقد المتوفر على الرغم من زيادة مخصصات الأرصدة المدينة بقيمة 4.5 مليون ريال.

وبحسب الشركة، يعود الارتفاع في صافي الربح للربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى زيادة مخصصات الأرصدة المدينة في الربع السابق على الرغم من زيادة الإيرادات الأخرى.

ويعود تحقيق صافي ربح خلال الربع الحالي بالمقارنة مع صافي خسارة في الربع المماثل من العام السابق إلى زيادة الإيرادات الأخرى والتي نتجت من استثمار النقد المتوفر.