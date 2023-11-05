الاقتصاد

53 مليون ريال.. أرباح «أسمنت الجنوب» في الربع الثالث من 2023

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - كشفت شركة أسمنت المنطقة الجنوبية، عن تحقيق صافي ربح يقدر بنحو 53 مليون ريال في الربع الثالث من 2023، منخفضا بنسبة 40.5%، مقارنة بـ89 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، يعود الانخفاض في صافي الربح للربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى: انخفاض إيرادات المبيعات بسبب انخفاض الطلب، وارتفاع المصروفات العمومية والإدارية.

ويعود الارتفاع في صافي الربح للربع الحالي مقارنة بالربع السابق إلى: ارتفاع إيرادات المبيعات بسبب زيادة كميات المبيعات، مع انخفاض في تكلفة الوحدة المباعة.

وبحسب الشركة يعود الانخفاض في صافي الربح للفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق إلى: انخفاض إيرادات المبيعات بسبب انخفاض الطلب المحلي وانخفاض سعر البيع، مع ارتفاع في المصروفات العمومية والإدارية ومصروفات البيع والتوزيع.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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