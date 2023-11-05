شكرا لقرائتكم خبر عن «دار المعدات»: ترسية منافسة مشروع مع وزارة النقل بـ25.49 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تلقت شركة دار المعدات الطبية والعلمية (قطاع المقاولات) اليوم، خطابا من وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالموافقة على ترسية منافسة مشروع نقل وتنفيذ وتشغيل أجهزة ومعدات خاصة بسلامة الطرق بمنطقة الرياض مع الوزارة بقيمة 25.490 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن مدة تنفيذ المشروع لمدة سنة واحدة، فيما يتوقع أن ينعكس الأثر المالي للمشروع خلال الربع الأول من العام المالي 2024م.

وأضافت أنها ستعلن أي تطورات مستقبلية بهذا الخصوص في وقته وخاصة بعد استلام النسخة النهائية من العقد وبعد توقيعه من جميع الأطراف المعنية.