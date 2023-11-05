الاقتصاد

«نقي للمياه»: بدء توزيع وبيع بيض المائدة من مشروع الدواجن

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن «نقي للمياه»: بدء توزيع وبيع بيض المائدة من مشروع الدواجن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت شركة نقي للمياه عن بدء عملية إنتاج وتوزيع وبيع بيض المائدة الناتج عن مشروع الدواجن لإنتاج البيض.

وكانت الشركة قد أعلنت على موقع تداول في 26 سبتمبر الماضي، استكمال الإجراءات النظامية المتعلقة بشراء مشروع دواجن لإنتاج البيض وإبرام اتفاقيات توريد دواجن منتج للبيض.

وقالت الشركة: إن الأثر المالي للمشروع وفقًا لما تمت الإشارة له في الإعلان السابق والذي توقعت الشركة فيه ظهور الأثر المالي خلال الربع الرابع من العام الحالي 2023م علمًا بأن الإيرادات الحالية تمثل بداية العملية الإنتاجية.

وأكدت الشركة على التزامها بخطتها لرفع الطاقة الإنتاجية والبيعية.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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