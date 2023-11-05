شكرا لقرائتكم خبر عن «صناعة الورق» توقع اتفاقية تسهيلات مع بنك الجزيرة بـ 75 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعلن الشركة السعودية لصناعة الورق عن توقيع اتفاقية تسهيلات بنكية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع بنك الجزيرة بقيمة 75 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن مدة التمويل سنتان قابلة للتمديد.

أخبار متعلقة «نقي للمياه»: بدء توزيع وبيع بيض المائدة من مشروع الدواجن «دار المعدات»: ترسية منافسة مشروع مع وزارة النقل بـ25.49 مليون ريال

وأضافت أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل: سند لأمر، مشيرة إلى أن الهدف من التمويل: دعم السيولة النقدية المطلوبة لتغطية رأس المال العامل للعمليات التشغيلية وذلك بما يتماشى مع استراتيجية الشركة وخططها المستقبلية