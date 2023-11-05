الاقتصاد

«صناعة الورق» توقع اتفاقية تسهيلات مع بنك الجزيرة بـ 75 مليون ريال

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - تعلن الشركة لصناعة الورق عن توقيع اتفاقية تسهيلات بنكية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع بنك الجزيرة بقيمة 75 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن مدة التمويل سنتان قابلة للتمديد.

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وأضافت أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل: سند لأمر، مشيرة إلى أن الهدف من التمويل: دعم السيولة النقدية المطلوبة لتغطية رأس المال العامل للعمليات التشغيلية وذلك بما يتماشى مع استراتيجية الشركة وخططها المستقبلية

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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