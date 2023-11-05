شكرا لقرائتكم خبر عن «صناعة الورق» توقع اتفاقية تسهيلات مع بنك الجزيرة بـ 75 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تعلن الشركة السعودية لصناعة الورق عن توقيع اتفاقية تسهيلات بنكية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع بنك الجزيرة بقيمة 75 مليون ريال.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن مدة التمويل سنتان قابلة للتمديد.
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وأضافت أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل: سند لأمر، مشيرة إلى أن الهدف من التمويل: دعم السيولة النقدية المطلوبة لتغطية رأس المال العامل للعمليات التشغيلية وذلك بما يتماشى مع استراتيجية الشركة وخططها المستقبلية