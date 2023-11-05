شكرا لقرائتكم خبر عن تايمز للتطوير تتعاقد مع مكتب المهندس رائف فهمى لتصميم مشروعها الثانى التجارى الإدارى الجديد " T.HUB " بالقاهرة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة تايمز للتطوير إتمام تعاقدها مع مكتب المهندس رائف فهمي لعمل التصميمات الخاصة بمشروعها الإداري التجاري الثاني الذي تقوم تايمز بتطويره بالقاهرة الجديدة، والذي يقام على مساحة ارض بـ 10,600 متر مربع بواحد من أكثر المناطق الحيوية بالقاهرة الجديدة، وذلك في إطار حرص الشركة على الإعلان عن مشروعها الثاني الجديد T.HUB والذي سيكون أيقونة تجارية إدارية جديدة في التجمع الخامس خاصة وأن الشركة تسعي لأن يكون المشروع مختلف تماما عن المشروعات المماثلة من حيث التصميم والإدارة.

وعبر أحمد السرجاني رئيس مجلس إدارة شركة تايمز للتطوير، عن سعادته البالغة بإتمام التعاقد مع مكتب رائف فهمي للاستشارات، مؤكدا أنها خطوة متميزة ونقلة جديدة من أجل تحقيق متطلبات العملاء في تقديم مشروعات تحقق قيمة مضافة لهم حال استثمارها علي المدي البعيد، خاصة وأن الموقع استراتيجي متميز، ورائف فهمي استشاري كبير وصاحب رؤية ثاقبة ودائما ما يقدم كل ما هو جديد في السوق العقاري فنحن نعتبره من رواد المجددين في التصميمات العصرية الحديثة ودائما ما يقدم كل ما هو جديد وكلنا مؤمنين بالموقع المتميز للمشروع وهو ما سيعطيه فرصة كبيرة للتألق واستخراج كل ما هو جديد من تصميمات عصرية لأول مره نراها في السوق العقاري المصري، يعتمد فيها علي كل عناصر الاستدامة بجانب تقديم المزيد من الخدمات، وهو ما سيضفي علي المشروع لمحة جمالية متميزة وروح متجددة. كما أن اختيار مكتب المهندس رائف فهمي للاستشارات الهندسية كونه أحد أهم الشركات الاستشارية الرائدة فى مصر والمنطقة العربية، وتمتلك خبرة واسعة وكفاءة يشهد بها الجميع لعمل تصميمات مشروعنا التجاري الإداري الجديد T.HUB ويأتي ذلك ضمن خطط الشركة للتعاقد مع عدد من شركاء النجاح أصحاب الخبرة بالسوق المصري.

ويعتبر " T.HUB" مشروع تجاري إداري متكامل راعينا فيه ضرورة أن يكون نقطة فاصلة في عالم صناعة العقارات من حيث التصميمات الهندسية التي تتماشي مع الثورة العمرانية بشكلها الحديث فاستعننا بمكتب ذات صيت متميز وخبرات كبيرة كي ندعم مشروعنا بالخبرات والمهارات في التخطيط وإضافة اللمسة المعمارية المعاصرة خاصة وأن تايمز للتطوير العقاري تستهدف قيمة مضافة قوية الى القطاع العقاري التجاري لما يمثله ذلك القطاع الهام فى الاقتصاد القومى حيث يشهد القطاع العقاري فى مصر خلال الخمسة أعوام الماضية نموا متسارعا بمعدل كبير يفوق اغلب القطاعات الاقتصادية ، ومشروع T.HUB يعد واحد من أهم المشروعات في التجمع نظرا لموقعة الاستراتيجي حيث يقع علي مساحة 10,600 م2 تقدم من خلاله الشركة تجربة متميزة ، حيث يضم وحدات أداريه و تجارية بمساحات متنوعة وهو عبارة عن 6 مباني منفصلة أرضي و3 أدوار متكررة بجانب دورين تحت الأرض ويتميز بوجود مطاعم وكافيهات بجانب أنظمة أمن وأمان محكمة وجراج علي أعلي مستوي، وستضخ بالمشروع استثمارات تصل الي 2 مليار جنيه في العمليات الإنشائية من أجل تسريع وتيرة الإنشاءات الخاصة يأتي ذلك في إطار عزم الشركة علي المضي قدما في خطط طموحة للتوسع محليا وترسيخ مكانتها كواحدة من الشركات العقارية الصاعدة بقوة في السوق العقاري المصري.