شكرا لقرائتكم خبر عن الطلبيات الجديدة ترفع نمو أنشطة الأعمال غير النفطية بالسعودية لقمة 4 أشهر والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهر مسح، الأحد، أن نمو النشاط التجاري غير النفطي في السعودية تسارع للشهر الثاني على التوالي في أكتوبر/تشرين الأول؛ إذ دعمت الطلبيات الجديدة نمواً في النشاط بشكل عام أدى إلى ارتفاع كبير في مستويات التوظيف.
وارتفع مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات بالمملكة المعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 58.4 في أكتوبر/تشرين الأول من 57.2 في سبتمبر/أيلول، وهو أعلى بكثير من مستوى الخمسين، الذي يشير إلى النمو وأعلى قراءة منذ يونيو/حزيران.
ونمت الأعمال الجديدة بشكل أسرع، ليصعد المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة إلى 66.1 في أكتوبر/تشرين الأول، وهو أيضاً أعلى مستوى في أربعة أشهر، من 64.2 في الشهر السابق.
وقال نايف الغيث، كبير الاقتصاديين في بنك الرياض: «ارتفاع الطلبيات الجديدة يدل على توسع السوق، ويشير إلى أن القطاع غير النفطي يشهد نمواً مستداماً وطلباً على منتجاته».
وأضاف أن «نمو التوظيف يشكل علامة مبشرة للاقتصاد السعودي؛ لأنه يشير إلى تزايد الطلب على العمالة، وتحسن محتمل في سوق العمل».
وارتفع المؤشر الفرعي للتوظيف إلى أعلى مستوى منذ تسع سنوات عند 54.5 في أكتوبر/تشرين الأول من 52.0 في سبتمبر/أيلول.
وتتوقع الحكومة السعودية نمو القطاع الاقتصادي غير النفطي في 2023 بنحو 6%، وهو ما يفوق بشكل كبير نمو الناتج المحلي الإجمالي الكلي.
وبينما تراجعت درجة الثقة في الإنتاج المستقبلي مقارنة بالشهر السابق، ظلت الشركات متفائلة بشكل عام. (رويترز)
وارتفع مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات بالمملكة المعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 58.4 في أكتوبر/تشرين الأول من 57.2 في سبتمبر/أيلول، وهو أعلى بكثير من مستوى الخمسين، الذي يشير إلى النمو وأعلى قراءة منذ يونيو/حزيران.
ونمت الأعمال الجديدة بشكل أسرع، ليصعد المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة إلى 66.1 في أكتوبر/تشرين الأول، وهو أيضاً أعلى مستوى في أربعة أشهر، من 64.2 في الشهر السابق.
- نمو بالإنتاج والأعمال الجديدة
وقال نايف الغيث، كبير الاقتصاديين في بنك الرياض: «ارتفاع الطلبيات الجديدة يدل على توسع السوق، ويشير إلى أن القطاع غير النفطي يشهد نمواً مستداماً وطلباً على منتجاته».
وأضاف أن «نمو التوظيف يشكل علامة مبشرة للاقتصاد السعودي؛ لأنه يشير إلى تزايد الطلب على العمالة، وتحسن محتمل في سوق العمل».
وارتفع المؤشر الفرعي للتوظيف إلى أعلى مستوى منذ تسع سنوات عند 54.5 في أكتوبر/تشرين الأول من 52.0 في سبتمبر/أيلول.
وتتوقع الحكومة السعودية نمو القطاع الاقتصادي غير النفطي في 2023 بنحو 6%، وهو ما يفوق بشكل كبير نمو الناتج المحلي الإجمالي الكلي.
وبينما تراجعت درجة الثقة في الإنتاج المستقبلي مقارنة بالشهر السابق، ظلت الشركات متفائلة بشكل عام. (رويترز)