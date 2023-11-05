شكرا لقرائتكم خبر عن «جلفود للتصنيع» ينطلق الثلاثاء في مركز دبي التجاري العالمي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

تنطلق النسخة الأكبر على الإطلاق من معرض جلفود للتصنيع لعام 2023، الثلاثاء 7 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، في مركز دبي التجاري العالمي، والذي يستمر على مدار ثلاثة أيام، مع ثلاث فعاليات أخرى مشتركة في نفس المكان. ومن المتوقع أن تستقطب نسخة هذا العام أكثر من 36 ألف زائر من قطاع الأغذية، لاستكشاف أحدث التوجهات والابتكارات، التي تستعرضها 3 آلاف جهة عارضة من 80 دولة حول العالم في 21 قاعة عرض.وابتداءً من قمة تكنولوجيا الغذاء التي تجمع تحت مظلتها مجموعة بارزة من قادة القطاع والخبراء وصُناع القرار، وصولاً إلى استعراض أحدث المنتجات والحلول والأنشطة التفاعلية مثل فعالية توب تيبل و«يوث إكس»، تشير التوقعات إلى أن نسخة هذا العام ستكون الأكثر تأثيراً في قطاع صناعة الأغذية والمشروبات على مستوى العالم.

قمة تكنولوجيا الغذاء

سيتم افتتاح قمة تكنولوجيا الغذاء بكلمة يلقيها طارق الهاشمي، مدير إدارة تبني وتطوير التكنولوجيا لدى وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والذي سيسلط الضوء على دور قطاع الأغذية في تحقيق الأهداف العالمية لناحية الاستدامة والمناخ، وكيف ستصبح الحلول المستدامة من أبرز المواضيع المطروحة في العصر الجديد لقطاع تصنيع الأغذية والمشروبات.

وقال الهاشمي: «لا تقتصر تقنيات تصنيع الأغذية المتطورة على تلبية الاحتياجات الغذائية في وقتنا الحاضر، بل تتعلق أيضاً بتلبية الاحتياجات المستقبلية. وسيكون لتكنولوجيا الغذاء دور محوري في تعزيز الابتكار وتحسين جودة الغذاء، وإمكانية الوصول إليه مع خفض انبعاثات الغازات الدفيئة، وتعزيز تبني ممارسات تحسين كفاءة استخدام الموارد».

ومع بلوغ عام الاستدامة في دولة الإمارات ذروته، بالتزامن مع بدء أعمال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّـر المناخ (كوب 28)، ستكون الاستدامة موضوع التركيز الرئيسي طوال المؤتمر، مع جلسات نقاشية تستكشف كيفية دمج الممارسات والعمليات المستدامة في قطاع تصنيع الأغذية، مثل التغليف المستدام، والحد من هدر الطعام، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة مع بصمة كربونية أقل، والمعايير الأخلاقية والشفافية في عمليات إنتاج الأغذية.

منصة للتميز في الطهي

فيما قالت تريكسي لوه ميرماند، نائب الرئيس التنفيذي لإدارة المعارض والفعاليات في مركز دبي التجاري العالمي: «نتطلع للترحيب برواد الأعمال العالميين المختصين في مجال إنتاج الأغذية والمشروبات في المعرض، الذي يشهد حضوراً واسعاً، والاستماع إلى استراتيجياتهم بشأن تعزيز الاستدامة والابتكار والكفاءة، في ظل التقدم الذي يشهده القطاع، وتأتي الفعالية في ضوء المكانة التي حققتها إمارة دبي، والتي تجعل منها منصة للتصنيع والتميز في مجال الطهي».

وتشمل قائمة المتحدثين الذين سيناقشون أحدث اتجاهات القطاع، أدولفو أوريف، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة تتراباك، ومحمد سمير، عضو مجلس إدارة شركة الصافي دانون، وآثار صديقي، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع المصانع الرقمية في سيمنس الشرق الأوسط، ومصطفى أبو سليمان، رئيس قسم المشتريات في شركة كرافت هاينز في الشرق الأوسط وإفريقيا، ونهال المقداد، مديرة التميز في سلسلة التوريد، الأسواق العالمية الناشئة في شركة مارس، ونادين الشوباري، مديرة البحث والتطوير لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان في شركة موندليز، ولوران سيمونبيتري، رئيس منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وتركيا وآسيا الوسطى في شركة BASF.

وأكد أكسيل بارو، المفوض التجاري الفرنسي لدى الدولة: «تأتي مشاركتنا في المعرض، بهدف تعزيز وجودنا في منطقة الشرق الأوسط، وهو الأمر الذي ينسجم مع مساعينا في فرنسا والتي تحرص دائماً على التواجد في المعرض؛ لاستعراض أحدث ابتكاراتنا في مجال الزراعة والغذاء بما فيها المعدات المتطورة لتلبية احتياجات الأسواق في الشرق الأوسط. ويتطلع العارضون الفرنسيون، الذين يمثلون 48 شركة إلى تلبية متطلبات السوق المحلي، من خلال الكشف عن أحدث المعدات والمكونات بدءاً من أنظمة الري، والمنتجات الغذائية الخالية من المواد الحافظة».

التكريم والعروض

ويشهد اليوم الأول من المعرض الإعلان عن الفائزين بجوائز جلفود للتميز في قطاع التصنيع 2023، والتي تهدف إلى تكريم المنتجات والتقنيات الأكثر ابتكاراً، التي قدمت مساهمات بارزة في الصناعة خلال العام الماضي. وستشهد دورة العام الحالي أكثر من 600 مشاركة دولية، عبر عشر فئات للجوائز، مع ثلاث فئات جديدة تعكس التركيز على الاستدامة.

ويستضيف مركز دبي التجاري العالمي ثلاث فعاليات للأغذية والمشروبات، إضافة إلى المعرض، في الفترة من 7 إلى 9 نوفمبر 2023. ويعدّ مهرجان المأكولات المتخصصة هو المعرض الوحيد المخصص لتجارة المواد الغذائية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويحظى الزوار بتجربة دروس متقدمة وعروض وورش عمل يقدمها الطهاة المحترفون.

ويعد معرض العلامات التجارية الخاصة والترخيص في الشرق الأوسط هو أكبر فعالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي تتيح للمشترين الحصول على منتجات قابلة للتخصيص بكلفة معقولة، بالإضافة إلى التعرف إلى أبرز حلول التغليف وتحديد هوية العلامة التجارية. تعرف إلى استراتيجيات المنتجات من أكثر من 200 مورد للأغذية من 40 دولة للتعرف إلى آليات التميز بين المنتجات.