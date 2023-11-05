شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تراجع 9 أشهر.. ارتفاع أسعار منتجات الألبان في أكتوبر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

ارتفع مؤشر منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) لأسعار منتجات الألبان لشهر أكتوبر/ تشرين الأول بنسبة 2.2 في المئة في أكتوبر/تشرين الأول، بعد تراجع دام تسعة أشهر. فسجّلت الأسعار العالمية للحليب المجفّف الزيادة الأكبر، ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع الطلب على استيراد الإمدادات على المديين القصير والطويل، وبعض المخاوف بشأن تأثير الأحوال الجوية الناجمة عن ظاهرة النينيو على إنتاج الحليب في المستقبل في أوسيانيا.

وتفصيلاً، بلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار منتجات الألبان 111.3 نقطة في أكتوبر/ تشرين الأول، بزيادة قدرها 2.4 نقطة (2.2 في المئة) على مستواه المسجّل في سبتمبر/ أيلول؛ وذلك بعد تراجع لمدة تسعة أشهر على التوالي، ولكنه لا يزال أدنى بمقدار 28.0 نقطة (20.1 في المئة) عن مستواه المسجّل قبل عام.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول، سجّلت أسعار الحليب المجفف العالمية الزيادة الأكبر، ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع الطلب على استيراد الإمدادات على المديين القصير والطويل، لا سيما في شمال شرق آسيا. وفرض تقلّص إمدادات الحليب في غرب أوروبا، وعدم اليقين بشأن تأثير الأحوال الجوية الناجمة عن ظاهرة النينيو في إنتاج الحليب في المستقبل في أوسيانيا، ضغوطاً تصاعدية إضافية على الأسعار. وارتفعت أسعار الزبدة العالمية أيضاً؛ بسبب زيادة مبيعات التجزئة قبل عطلة الشتاء في أوروبا الغربية، وارتفاع الطلب على الواردات في شمال شرق آسيا. وفي المقابل، تراجعت أسعار الأجبان العالمية بشكل طفيف، متأثرة باستمرار ضعف اليورو، مقابل الدولار الأمريكي، وزيادة الكميات المتوافرة المتاحة للتصدير في أوسيانيا.

وأفادت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، في تقريرها الصادر يوم الجمعة، بأنّ مؤشر الأسعار العالمية للسلع الغذائية قد سجّل تراجعاً معتدلاً في أكتوبر/ تشرين الأول، أي بانخفاض بنسبة 0.5 في المئة عن مستواه المسجّل في سبتمبر/ أيلول، وكان مؤشر منتجات الألبان الوحيد الذي سجّل ارتفاعاً.

وبلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الأغذية الذي يتتبع التغيرات الشهرية في الأسعار الدولية من السلع الغذائية المتداولة عالمياً، 120.6 نقطة في أكتوبر/ تشرين الأول، أي بانخفاض بنسبة 10.9 في المئة عن قيمته في السنة السابقة.