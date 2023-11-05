شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تطرح أذون خزانة لأجل سنة بقيمة 645 مليون يورو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (رويترز)

قال البنك المركزي المصري، الأحد: «إن مصر ستطرح أذون خزانة مقومة باليورو لأجل سنة بقيمة 645 مليون يورو (692 مليون دولار)، غداً الاثنين».

وستحل هذه الأذون محل أذون مستحقة بقيمة 699.2 مليون يورو، تم بيعها العام الماضي بمتوسط ​​عائد 2.3%.

وقال البنك:«إن آخر موعد لتقديم العروض يوم الثلاثاء السابع من نوفمبر/تشرين الثاني، وإن تاريخ الاستحقاق هو الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني 2024».