شكرا لقرائتكم خبر عن خسائر «سناد القابضة» تتراجع إلى 39.7 مليون ريال بالربع الثالث والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت شركة سناد القابضة صافي خسارة في الربع الثالث من 2023، يقدر بنحو 39.7 مليون ريال، بانخفاض 27.3%، مقارنة بخسارة 54.6 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، يعود سبب انخفاض الخسائر إلى انخفاض الخسائر التشغيلية الناتجة بصفة أساسية من تسجيل إجمالي الربح من الاستثمارات مقابل إجمالي خسارة من الاستثمارات في الربع المماثل من العام السابق وانخفاض المصاريف العمومية والإدارية وارتفاع الإيرادات التشغيلية الأخرى.

تسجيل أرباح فروق عملة

تضمنت الأسباب: تسجيل أرباح فروق عملة خلال الربع الحالي مقابل خسارة فروق عملة في الربع المماثل وانخفاض مصروف ضريبة الدخل في احدى الشركات التابعة خارج المملكة.

ويعود سبب ارتفاع الخسائر إلى ارتفاع الخسائر التشغيلية الناتجة في الربع الحالي، مقارنة بالربع السابق، بسبب انخفاض إجمالي الربح بصفة أساسية من انخفاض إجمالي الربح من المبيعات وانخفاض إجمالي الربح من الاستثمارات وارتفاع المصاريف العمومية والإدارية وانخفاض الإيرادات الأخرى بالإضافة إلى انخفاض أرباح فروق عملة.

وتضمنت الأسباب: ارتفاع مصروف ضريبة الدخل في احدى الشركات التابعة خارج المملكة وارتفاع مصروف الزكاة.

وبحسب الشركة، يعود سبب ارتفاع الخسائر إلى ارتفاع الخسائر التشغيلية خلال الفترة بسبب انخفاض إجمالي الربح والناتج بصفة أساسية من انخفاض إجمالي الربح من المبيعات وارتفاع مصاريف البيع والتوزيع وانخفاض الإيرادات الأخرى بالإضافة إلى تسجيل خسارة فروق عملة مقابل أرباح فروق عملة خلال الفترة المماثلة من العام السابق وارتفاع المصاريف التمويلية وارتفاع مصروف الزكاة.