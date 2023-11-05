شكرا لقرائتكم خبر عن معرض المغامرات والتخييم يستقطب مشاركات إماراتية في إكسبو الذيد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

تشهد فعاليات معرض «المغامرات والتخييم 2023»، الذي ينظمه مركز إكسبو الذيد، بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وبإشراف من مركز إكسبو الشارقة، حضوراً متميزاً من قبل الشركات الإماراتية المتخصصة في مجالات التخييم، وتصنيع مُعدّات وأسلحة الصيد والرحلات البرية والبحرية، والتي تشارك إلى جانب أكثر من 35 شركة ونخبة من العلامات التجارية.

وشكل الحدث الذي اختتمت فعالياته، الأحد، منصة مهمة لدعم الصناعات المحلية العاملة في مجال التخييم ورحلات السفاري، عبر إتاحة الفرصة للمشاركين لتبادل الخبرات والتجارب وتعزيز نسبة مبيعاتهم، ولاسيما في ظل الإقبال الكبير الذي يشهده المعرض من قبل الزوار وهواة التخييم والرحلات، والذين توافدوا للاستفادة من العروض المتميزة على أحدث تقنيات ومستلزمات التخييم وإكسسواراتها ومنتجات رحلات السفاري والرياضات البرية والبحرية ومعدات ولوازم الصيد.

فرص تسويقية

وأكد خالد أحمد البلوشي، المدير التنفيذي لشركة الحر الإماراتية لمستلزمات الصيد والرحلات، حرص الشركة على المشاركة سنوياً في هذا الحدث، نظراً لدوره في تعزيز الفرص التسويقية للشركة عبر إتاحة المجال لها لعرض أحدث منتجاتها أمام شريحة واسعة من الزوار، ولاسيما في ظل مكانة الحدث ونجاحه سنوياً في استقطاب إعداد كبيرة من الزوار، مؤكداً أن الشركة سعت إلى تقديم عروض حصرية لزوار المعرض وتخفيضات وصلت إلى نحو 50% على مجموعة واسعة من مستلزمات الرحلات، مثل الخيم وأدوات الطهي والشواء والكراسي.

مشاركة أولى

وأشار عبدالله علي المدحاني، الرئيس التنفيذي لشركة «أمبي 41» الإماراتية المتخصصة في تجهيز سيارات الرحلات، والتي تشارك للمرة الأولى في الحدث، إلى أن نجاح معرض المغامرات والتخييم خلال السنوات الماضية دفعنا إلى المشاركة هذا العام، مؤكداً أن الشركة حرصت خلال المعرض على تسجيل حضور متميز، عبر توفير أحدث منتجاتها وكافة مقتنيات الراحة ووسائل الترفيه في الرحلات البرية، والتي تتضمن العديد من المنتجات، كالثلاجات الكهربائية والخيم الخارجية العالية الجودة والمزودة بألواح من الطاقة الشمسية والمصنوعة من خامة تتناسب مع الأجواء والرحلات البرية.

منصة مهمة

وأكد مصطفى لطفي علي، مدير المبيعات في شركة البوادي لبيع لوازم وأدوات الرحلات، أن الشركة تشارك في المعرض منذ نسخته الأولى، بهدف تعزيز وجودها في مدينة الذيد، إذ يعد الحدث منصة مهمة يتيح للشركة فرصة الوصول إلى شريحة واسعة من الزبائن، وتعزيز نسبة مبيعاتها، ولاسيما في ظل استقطابه لإعداد كبير من الزوار وتزامنه مع بدء موسم التخييم والرحلات، مشيراً إلى أن الشركة تحرص سنوياً على الكشف عن أحدث منتجاتها، من خلال المعرض، بما فيها لوازم الرحلات، والتخييم والأفران والشوايات، والأثاث الخارجي، وغيرها من الأدوات المتعلقة بالبر والصيد.

إقبال جماهيري

ويشهد المعرض على مدار أيامه إقبالاً جماهيرياً لافتاً من الزوار من مختلف إمارات الدولة، والذين جذبتهم الخيارات الواسعة من معدات التخييم ورحلات البر والبحر، حيث أشاد عدد من الزوار بأهمية الحدث ودوره في توفير فرصة ومناسبة سنوية لهم، للاستعداد لموسم الرحلات والتخييم، ولاسيما في ظل تنوع المنتجات التي يقدمها الحدث وبأسعار تنافسية وعروض حصرية، فضلاً عن إتاحة الفرصة لهم للتواصل عن قرب مع الشركات المهتمة بكل ما يخص الحياة البرية والتفاعل مع هواة الصيد وهواة الرياضات الصحراوية، ومعرفة آخر مستجدات الرحلات السياحية البرية والبحرية، وأحدث معدات التخييم ورحلات السفاري.