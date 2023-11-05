شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تمدد الخفص الطوعي لصادرات النفط حتى نهاية 2023 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، الأحد: «إن بلاده ستواصل خفض الإمداد الطوعي الإضافي 300 ألف برميل يومياً من صادراتها من النفط الخام والمنتجات البترولية حتى نهاية ديسمبر 2023، مثلما أعلن سابقاً».

ووافقت روسيا على إجراء خفضين منفصلين في إمدادات النفط، إذ قررت في إبريل/نيسان خفض إنتاج الخام 500 ألف برميل يومياً حتى نهاية عام 2024، بينما أعلنت في أغسطس/آب أنها ستخفض الصادرات 300 ألف برميل يومياً حتى نهاية 2023.

وأضاف نوفاك أن «روسيا ستدرس الشهر المقبل ما إذا كانت ستزيد حجم تخفيض الصادرات الطوعية أو سترفع الإنتاج». (رويترز)