شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تُعلن استمرار الخفض الطوعي لإنتاج النفط البالغ مليون برميل يومياً حتى نهاية ديسمبر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية أن المملكة مستمرة في الخفض الطوعي، البالغ مليون برميل يوميّاً، والذي بدأ تطبيقه في شهر يوليو/تموز 2023، وتم تمديده لاحقاً حتى نهاية شهر ديسمبر/ كانون الأول من 2023، وبذلك سيكون إنتاج المملكة في شهر ديسمبر 2023، ما يقارب 9 ملايين برميل يومياً، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

وبيّن المصدر أنه «ستتم مراجعة قرار هذا الخفض، الشهر القادم، للنظر في تمديد الخفض، أو زيادة الخفض، أو زيادة الإنتاج».

كما أوضح المصدر أن هذا الخفض هو بالإضافة إلى الخفض الطوعي الذي سبق أن أعلنت عنه المملكة في شهر إبريل من عام 2023، والممتد حتى نهاية شهر ديسمبر من عام 2024.

وأكد المصدر أن «هذا الخفض الطوعي الإضافي، يأتي لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول أوبك بلس بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها».