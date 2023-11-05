شكرا لقرائتكم خبر عن بنك التنمية الأفريقي يدعم بأكثر من 100 مليون دولار الاقتصاد الغاني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وافق البنك الأفريقي للتنمية على قرض بقيمة 59ر102 مليون دولار لغانا سيخصص لدعم الإصلاحات الاقتصادية والانتعاش الاقتصادي.

وأفاد البنك، في بيان، أن القرض يعزز من تدابير الضبط المالي في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا ويسهم في زيادة تعبئة الموارد التي تهدف إلى خلق المزيد من القدرة المالية لاستثمارات الحكومة في البلاد وجذب الاستثمار الخاص إلى قطاعات الاقتصاد الحيوية بما في ذلك القطاع الزراعي.