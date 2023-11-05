شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الاقتصاد اليوم.. ارتفاع صافى الاحتياطيات الدولية لـ 35.1 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 العددي من الاخبار الاقتصادية الأحد 5-11-2023 وكان ابرزها اعلان البنك المركزى أرتفاع صافي الإحتياطيات الدولية يصل إلى 35,101.8 مليار دولار أمريكي في نهاية أكتوبر 2023.

البنك المركزى يعلن ارتفاع الاحتياطى النقدى إلى 35.1 مليار دولار

أعلن البنك المركزي المصري اليوم أرتفاع صافي الإحتياطيات الدولية يصل إلى 35,101.8 مليار دولار أمريكي في نهاية أكتوبر 2023.

وكانت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري قررت في اجتماعهـا الخميس الماضي الموافـــق 2 نوفمبر 2023 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 19.25% و20.25% و19.75% على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75%.

صعود المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 2% متجاوزًا مستوى 23 ألف نقطة بالختام

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب، فيما مالت تعاملات العرب للبيع، وسط تداولات بلغت 3.6 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 24 مليار جنيه عند مستوى 1.559 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.01% ليغلق عند مستوى 23094 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2% ليغلق عند مستوى 28291 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.95% ليغلق عند مستوى 9810 نقطة.

التصديرى للصناعات الكيماوية يوقع اتفاق تعاون لتسهيل نفاذ الصادرات للأسواق الخارجية

وقع المجلس التصديري للصناعات الكيماوية الأسمدة اتفاق تعاون مشترك مع شركة تانك أويل بهدف دعم الشركات الأعضاء وتسهيل تعاملاتهم وتحاليل المنتجات الكيماوية ومطابقتها للأسواق المستوردة حول العالم.

وقال محمد مجيد المدير التنفيذي للمجلس إن توقيع التعاون خطوة هامة لدعم الشركات المصرية في تسهيل نفاذ صادراتنا إلى كافة دول العالم وتوفير كافة خدمات التفتيش والفحص والمطابقة وإصدار الشهادات المختلفة بدقة وجودة.

رئيس هيئة الاستثمار التنزانى: 1.3مليار دولار حجم الاستثمارات المصرية فى تنزانيا

استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة "منتدى الاستثمار الأفريقي – صناعات مصرية على أراض تنزانية"، اليوم، بحضور حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والوزير المفوض يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري، وجيلاد تيري، رئيس هيئة الاستثمار التنزاني، والمهندس محمد القماح، الرئيس التنفيذي للسويدي للتنمية الصناعية، والمهندس إبراهيم قمر، العضو المنتدب للسويدي اليكتريك شرق أفريقيا، وممثلي أكثر من 100 مؤسسة صناعية مصرية.

وفي بيان صادر عن الهيئة العامة للاستثمار، ذكرت أن المنتدى شهد إعلان شركة السويدي للتنمية الصناعية، إحدى الشركات التابعة لشركة السويدي إليكتريك، عن مدينة السويدي الصناعية الجديدة في تنزانيا، على مساحة 2.6 مليون متر مربع، والتي تستهدف جذب استثمارات تزيد قيمتها عن 400 مليون دولار من المستثمرين في جميع أنحاء المنطقة، مما يخلق أكثر من 50 ألف فرصة عمل، ويقدم دعما مهما للتنمية الصناعية في البلاد واستراتيجية التصنيع 2025.