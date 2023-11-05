شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الأحد 5/ 11/ 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأحد 5-11-2023، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب، فيما مالت تعاملات العرب للبيع، وسط تداولات بلغت 3.6 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 24 مليار جنيه عند مستوى 1.559 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 14 سهمًا

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 14 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، والعربية لاستصلاح الأراضي، والعامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، والمشروعات الصناعية الهندسية، والعامة لصناعة الورق-راكتا، وسماد مصر (ايجيفرت)، والدولية للأسمدة والكيماويات، وكونتكت المالية القابضة، وأجواء للصناعات الغذائية-مصر، ودلتا للطباعة والتغليف، والغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، والأهلي للتنمية والاستثمار، والصخور العربية للصناعات البلاستيكية، والمصرية لنظم التعليم الحديثة.

البورصة تربح 24 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب، فيما مالت تعاملات العرب للبيع، وسط تداولات بلغت 3.6 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 24 مليار جنيه عند مستوى 1.559 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.2 مليار ورقة مالية بقيمة 3.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 119.3 ألف عملية لعدد 200 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 90.74% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 1.05%، والعرب على 8.2%، واستحوذت المؤسسات على 15.13% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 84.86%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب للبيع بقيمة 58.3 مليون جنيه، 79.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 865.2 ألف جنيه، 77.2 مليون جنيه، 55 مليون جنيه، 4.8 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.01% ليغلق عند مستوى 23094 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2% ليغلق عند مستوى 28291 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.95% ليغلق عند مستوى 9810 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.33% ليغلق عند مستوى 4515 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2.2% ليغلق عند مستوى 6726 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 2.91% ليغلق عند مستوى 5247 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 1435 نقطة.

وصعدت أسهم 133 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 28 شركة، ولم تتغير مستويات 39 شركة.

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركات العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، وبالم هيلز للتعمير، والنعيم القابضة للاستثمارات، وبرايم القابضة للاستثمارات المالية عدد 100 ألف سهم، 550 ألف سهم، 220 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، والعاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا عدد 1.7 مليون سهم، 15.5 مليون سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بوربرتيز للتنمية العمرانية، والعاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، والعبوات الطبية، والقاهرة للإسكان والتعمير، وجولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، وام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية عدد 70 ألف سهم، 13.5 مليون سهم، 2.45 مليون سهم، 25 ألف سهم، 381.1 ألف سهم، 5.24 مليون سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركات العربية لحليج الأقطان، وبالم هيلز للتعمير، والعربية لإدارة وتطوير الأصول عدد 72 ألف سهم، 200 ألف سهم، 5 ملايين سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية 706.6 ألف سهم.

أعلنت شركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، شراء المساهم علي أبو زيد محمد إبراهيم عدد 14.3 مليون سهم بسعر 0.812 جنيه بقيمة إجمالية 11.6 مليون جنيه لترتفع نسبة المساهم من 5.01% إلى 6.09%، ونفذت الصفقة من خلال شركة عربية اون لاين للوساطة في الأوراق المالية.

نتائج الأعمال

أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر عام 2023، وحقق البنك التجاري الدولي (مصر)، إيرادات تشغيلية بقيمة 39.3 مليار جنيه بنسبة نمو 70%، وبلغ صافي الأرباح 22.4 مليار جنيه بنسبة نمو 84%.

وحققت شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، إيرادات بقيمة 487.9 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر عام 2023، بنسبة زيادة بلغت 42.25% عن الفترة المثيلة من العام السابق، وزيادة في صافي الربح بعد الضريبة 59.2 مليون جنيه بنسبة نمو 71.1%.

وحققت شركة المنصورة للدواجن، إيرادات نشاط بلغت 290 مليون جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2023، وحققت صافي الربح بعد الضرائب 36.8 مليون جنيه مقارنة بخسائر 11.4 مليون جنيه.

وحققت شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، إيرادات بقيمة مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر عام 2023، بنسبة زيادة بلغت 43.9% عن الفترة المثيلة من العام السابق، وزيادة في صافي الربح بعد الضريبة 3.9 مليون جنيه بنسبة نمو 370.6%.

فيما حققت شركة النصر للأعمال المدنية، إيرادات بلغت 188 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر عام 2023، بنسبة نمو 135.69%، وبلغ صافي الخسائر بعد الضريبة 100.9 مليون جنيه، بنسبة نمو 53.13%.

أوراسكوم

قالت شركة أوراسكوم للتنمية مصر، إن الشركة أبرمت عقد قرض مشترك بقيمة 6 مليارات جنيه لتمويل مشروعات اويست بغرب القاهرة، وذلك لصالح شركة أوراسكوم العقارية، وتبلغ فترة سداد القرض 10 سنوات، وسيتم استخدام القرض لإعادة تمويل التسهيل الائتماني السابق التي حصلت عليه الشركة والبالغ 1.5 مليار جنيه في عام 2022، كما سيتم استخدام القرض لتمويل وتسريع وتيرة البناء للمراحل التي تم إطلاقها بالمشروع.

إيكمى

قالت شركة الدولية للصناعات الطبية-إيكمى، إن الجمعية العامة غير العادية للشركة وافقت على التقرير الفني والمالي لتقييم أرض ومباني مصنع الشركة بالمنطقة الصناعية بأبو رواش المعد من مجموعة النور الاستشارية، على بيع أرض ومباني مصنع الشركة المقام على قطعة الأرض رقم 64 الكائنة بمنطقة الـ75 فدان بالمنطقة الصناعية، واستغلال حصيلة البيع في سداد باقي حصة الشركة في مصنع بأنف للأقمشة غير المنسوجة.