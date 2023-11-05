شكرا لقرائتكم خبر عن 41 % من تجارة الإمارات النصفية تتجه شرقاً بـ 470 مليار درهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: فاروق فياض

استأثرت الدول الآسيوية (غير العربية) على الحصة الأكبر من تجارة الإمارات الخارجية غير النفطية، في النصف الأول للعام الجاري 2023، بنسبة 41%، تمثل ما قيمته 470 مليار درهم.

وبحسب بيانات حديثة ل«المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء»، بلغت واردات الإمارات من هذه المجموعة نحو 294 مليار درهم، فيما صادرات الدولة ب74.4 مليار درهم، وإعادة الصادرات 102 مليار درهم.

وحلت الدول الأوروبية ثانياً أكبر الأقاليم تجارة مع الدولة بنحو 221.2 مليار درهم، تمثل ما نسبته 19% من إجمالي تجارة الدولة غير النفطية، توزعت على: 138.4 مليار درهم واردات، و45.6 مليار درهم صادرات وطنية، فيما إعادة الصادرات بقيمة 37.2 مليار درهم.

وجاءت دول مجلس التعاون الخليجي ثالثاً بقيمة 139.3 مليار درهم، تمثل نحو 12% من إجمالي التجارة، توزعت على: 32.3 مليار درهم واردات، ونحو 38 ملياراً صادرات إماراتية، وإعادة الصادرات ب70 ملياراً.وجاءت الدول الأمريكية رابعاً بقيمة 106 مليارات درهم، تمثل 9% من إجمالي التجارة النصفية، توزعت على: 73.3 مليار درهم واردات، والصادرات ب11 ملياراً، فيما إعادة الصادرات ب21.2 مليار درهم.

وجاءت مجموعة الدول الإفريقية غير العربية خامساً بحصة 10.14% بقيمة 118 ملياراً، توزعت على: 89.2 مليار درهم واردات، و9.6 مليار درهم صادرات، وإعادة الصادرات بقيمة 19.2 مليار درهم.

ثم مجموعة الدول العربية سادساً بحصة 8.6% بقيمة 100.4 مليار درهم، توزعت على: 28 ملياراً واردات، و 20.4 مليار درهم صادرات، وإعادة الصادرات بقيمة 52.2 مليار درهم.

بينما الدول الأخرى بحصة 0.81% بقيمة 9.56 مليار درهم، توزعت على 7.6 مليار درهم واردات، ونحو 1.4 مليار درهم صادرات، فيما إعادة التصدير ب895 ملايين درهم.