شكرا لقرائتكم خبر عن 75 % قفزة في مكاسب بنوك دبي.. و20% لمصارف أبوظبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: خالد موسى

حققت بنوك أبوظبي ودبي أداءً قوياً خلال الأشهر التسعة الأولى من 2023، فيما يتجاوز الربحية، وهذا ما يظهر جلياً من بيانات النتائج المالية القوية التي حققتها منذ بداية العام، بحسب بيانات سوقي أبوظبي ودبي.

وارتفع صافي أرباح البنوك ال 7 (الإمارات الإسلامي ضمن أرباح الإمارات دبي الوطني) بنسبة 47.15% خلال الأشهر التسعة الأولى من 2023، إلى 51.89 مليار درهم، مقارنة مع 35.26 مليار درهم بنهاية سبتمبر/ أيلول 2022. وارتفع صافي أرباح بنوك دبي إلى 30 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بنمو 75.2%، مقارنة مع 17.12 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وفقاً لرصد ”الخليج 365”.

بينما ارتفع صافي أرباح بنوك أبوظبي بنسبة 20.67%، إلى 21.89 مليار، مقارنة مع 18.14 مليار.

واستحوذ بنك «الإمارات دبي الوطني» على النصيب الأكبر من الأرباح الإجمالية، بعد أن سجل نمواً 92% في صافي الأرباح لتصل إلى 17.5 مليار. ونمت الأرباح الصافية ل«المشرق» 122% إلى 5.8 مليار، وحقق بنك دبي التجاري أداءً قوياً؛ حيث بلغ صافي أرباحه 1.93 مليار، بنمو 46%، مقارنة مع 1.32 مليار لفترة المقارنة.

واستحوذ بنك «أبوظبي الأول» على النصيب الأكبر من الأرباح الإجمالية، بعد أن سجل نمواً بنسبة 13.14% إلى 12.39 مليار. يليه بنك «أبوظبي التجاري» الذي سجل نمواً بنسبة 23.72%، لتصل إلى 5.75 مليار. ونمت الأرباح الصافية لبنك «أبوظبي الإسلامي» بنسبة 47.54%، لتصل إلى 3.75 مليار.

مخصصات انخفاض القيمة

وخفضت بنوك أبوظبي ودبي مخصصات انخفاض القيمة التي استقطعتها خلال الفترة، بنسبة 18% أو ما يعادل 1.52 مليار، لتصل إلى 6.95 مليار، مقارنة مع 8.47 مليار.

واتجهت 4 بنوك إلى تخفيض استقطاعات صافي مخصصات انخفاض القيمة، بنحو 2.7 مليار، بينما زادت 3 بنوك المخصصات بما يعادل 1.17 مليار.

وأظهرت القوائم المالية ل 7 بنوك وطنية مدرجة في أسواق الأسهم المحلية، تراجعاً في قيمة مخصصات انخفاض القيمة بنسبة 18% لتصل إلى 6.95 مليار، بنحو 8.47 مليار.

وسجلت 4 بنوك في دبي هبوطاً في مخصصات انخفاض القيمة بنسبة 40.71% إلى 3.46 مليار، مقارنة مع 5.84 مليار، كما سجلت 3 بنوك في أبوظبي زيادة في مخصصات انخفاض القيمة بنسبة 32.62% إلى 3.49 مليار، مقارنة مع 2.63 مليار للفترة المقابلة.

صافي الأصول

وارتفع صافي أصول بنوك دبي وأبوظبي بنسبة 9.57%، أو ما يعادل 298.67 مليار ليصل إلى 3.42 تريليون، مقارنة مع 3.11 تريليون درهم، وبلغت أصول بنوك أبوظبي 1.9 تريليون، مقابل 1.51 تريليون لبنوك دبي.

وحقق بنك الإمارات دبي الوطني أكبر نسبة زيادة في أصوله (15%)، من 741.96 مليار إلى 853.56 مليار، يليه بنك المشرق بنسبة زيادة 10.7%، من 197.24 مليار إلى 218.34 مليار، يليه أبوظبي الإسلامي بنسبة زيادة 9.26% من 168.517 مليار إلى 184.12 مليار.

صافي التمويلات

وارتفع إجمالي التمويلات بنسبة 7.48%، ليصل إلى 1.57 تريليون، مقارنة مع 1.46 تريليون، وبلغ صافي تمويلات بنوك أبوظبي 697.5 مليار درهم، مقابل 875.44 مليار لبنوك دبي.

واستحوذ «أبوظبي الأول» على النصيب الأكبر من التمويلات الإجمالية؛ حيث نمت بنسبة 4.15%، لتصل إلى 499.62 مليار درهم، يليه بنك «بنك الإمارات دبي الوطني» الذي نمت تمويلاته بنسبة 8.39% لتصل إلى 494.27 مليار درهم، يليه بنك «دبي الإسلامي» الذي نمت تمويلاته بنسبة 7%، لتصل إلى 199 مليار درهم.

الودائع

وارتفع إجمالي الودائع في بنوك ابوظبي ودبي بنسبة 11.59%، لتصل إلى 2.26 تريليون درهم، مقارنة مع 2.03 تريليون درهم، وبالنسبة لبنوك أبوظبي، فقد بلغ إجمالي الودائع 1.26 تريليون درهم، مقابل حوالي تريليون درهم لبنوك دبي.

واستحوذ بنك «أبوظبي الأول» على النصب الأكبر من إجمالي الودائع، التي نمت بنسبة 12% لتصل إلى 785.195 مليار درهم، يليه بنك «الإمارات دبي الوطني» الذي نمت الودائع فيه بنسبة 13.37% لتصل إلى 570.187 مليار درهم. ونمت الودائع في بنك «أبوظبي التجاري» بنسبة 6.59% لتصل إلى 329.27 مليار درهم. كما نمت الودائع في بنك «أبوظبي الإسلامي» بنسبة 9.71% لتصل إلى 151.55 مليار درهم.