شكرا لقرائتكم خبر عن 93.4 مليار درهم أرباح 45 شركة في الإمارات خلال 9 شهور بنمو 17.5% والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي -

حققت 45 شركة مدرجة في أسواق الإمارات نمواً قوياً في أرباح الشهور التسعة الاولى من العام الجاري لتصل إلى 93.41 مليار درهم بنمو 17.48% مقابل 79.54 مليار درهم في فترة المقارنة من العام 2022.

وقفزت أرباح 32 شركة وطنية مدرجة في سوقي أبوظبي ودبي الماليين خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري بنسبة 40.7% إلى 86.98 مليار درهم، مقابل أرباح سجلتها في الفترة المقابلة من عام 2022 بنحو 61.82 مليار درهم. فيما تراجعت أرباح 10 شركات بنسبة 71% لتصل إلى 4.5 مليار درهم مقابل 15.5 مليار درهم حققتها خلال الفترة المقارنة مع العام الماضي.

ووصل صافي أرباح 14 بنكاً وطنياً إلى 56.8 مليار درهم مقارنة مع أرباح قيمتها 38.4 مليار درهم في الفترة المقابلة من العام الماضي بنمو 48%، لتستحوذ أرباح هذه البنوك على نحو 65%.

وتجاوزت أرباح 14 شركة حاجز المليار درهم مسجلة خلال 9 شهور ما يقارب 80.68 مليار درهم، مقارنة بأرباح ب 57.82 مليار درهم كانت قد سجلتها في الفترة المقابلة من 2022 وبنسبة نمو 39.5%.

وتحولت شركتان نحو الربحية في 9 شهور وهما: الاتحاد العقارية ورأس الخيمة الوطنية للتأمين بما قيمته 37.4 مليون درهم و5.51 مليون درهم على التوالي.

الأكثر ربحاً

وكان في مقدمة الشركات الأكثر ربحاً بنك الإمارات دبي الوطني بنمو 92% خلال 9 شهور، وصولاً إلى 17.49 مليار درهم، تلاه بنك أبوظبي الأول بنمو 13.4% إلى 12.39 مليار درهم (بعد احتساب المكاسب المتعلقة بشركة ماغناتي 2022).

بحسب الترتيب، جاءت مجموعة «ألفا ظبي القابضة» بنمو 29% إلى 11.64 مليار درهم، وشركة (اتصالات إي آند) بنمو 6.7% إلى 8.36 مليار درهم وأبوظبي التجاري بنمو 23.7% إلى 5.75 مليار درهم، وبنك المشرق بنمو 122% إلى 5.768 مليار درهم، و«دبي الإسلامي» بنمو 17.6% إلى 4.8 مليار درهم، و«أبوظبي الإسلامي» بنمو 47.5% إلى 3.75 مليار درهم.

كما ارتفعت أرباح «الدار العقارية» 41% لتصل إلى 3 مليارات درهم، والإمارات الإسلامي بنمو 56% إلى 1.6 مليار درهم، ودبي التجاري بنمو 46% إلى 1.9 مليار درهم، وبنك رأس الخيمة الوطني بنمو 54% إلى 1.35 مليار درهم، والاتصالات المتكاملة (دو) بزيادة 36% إلى 1.27 مليار درهم و«الجرافات البحرية» بنمو 115% إلى 1.5 مليار درهم.